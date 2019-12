Nighthawk: Alternativer Twitter-Client mit individuellen Filter- und Anzeigeoptionen

Neben der bekannten nativen Twitter-App gibt es im App Store auch allerhand Alternativen für Nutzer des sozialen Netzwerks. Mit Nighthawk (App Store-Link) gesellt sich eine ganz besondere Anwendung hinzu, die über einige Alleinstellungsmerkmale verfügt und damit die Twitter-Nutzung angenehmer gestalten will. Nighthawk ist für 4,49 Euro für iPhone und iPad erhältlich, benötigt iOS 13.0 oder neuer und lässt sich in englischer Sprache verwenden.

„Deine Timeline sollte das widerspiegeln, was dich interessiert, nicht die undurchsichtige Agenda eines Black-Box-Algorithmus“ – so erklären die Entwickler von Nighthawk ihre Absichten. „Standardmäßig zeigt Nighthawk Tweets in der Timeline chronologisch so an, wie es die Natur beabsichtigt hat. Es kann vorkommen, dass du auf Tweets stößt, die dich stören. Aus diesem Grund bietet Nighthawk unzählige von Menschen kuratierte Filter. Möchtest du eine Pause von den Wahlen einlegen? Füge den Filter „US-Politik“ hinzu. Bist du gespannt auf The Rise of Skywalker? Füge den Star Wars-Filter hinzu und verstecke Tweets mit potenziellen Spoilern.“

Wie man sieht, kuratiert und filtert Nighthawk einige potentielle Störfaktoren aus Twitter heraus, die sonst für allerhand Unmut in der Timeline sorgen können. Darüber hinaus gibt es Features wie ein haptisches Feedback, die Möglichkeit, aus verschiedenen Icon-Farben und -Designs zu wählen und einen Dark Mode einzustellen. Darüber hinaus verzichtet Nighthawk auf jegliche weitere Werbung in der App und in der Twitter-Timeline, und kommt ohne Zusatzkosten wie In-App-Käufe und Abonnements aus.

Einige Twitter-Basisfunktionen fehlen in der App

Eine besondere Funktion wollen wir darüber hinaus am Ende nicht unerwähnt lassen: Über den Button „Close Friends“ können enge Twitter-Freunde oder Accounts, die man bevorzugt behandeln möchte, eingerichtet werden. „Nighthawk lädt separat Original-Tweets von deinen engen Freunden und platziert sie in ihrer eigenen Timeline“, erklären die Entwickler dazu. „Diese Freunde können von intelligenten Filtern und dem Erwähnungsbildschirm besonders behandelt werden. Sie werden über eine Twitter-Liste auf deine Geräte synchronisiert.“ Ein nützliches Feature, wenn man sich nicht um all die unwichtigen Inhalte kümmern will, die die Twitter-Timeline von Zeit zu Zeit besetzen.

Beachten sollte man jedoch, dass Nighthawk kein Power-Tool für Hardcore-Twitterer ist. Die App bietet zwar an, die Timeline auf verschiedene Art und Weise zu filtern und damit ein angenehmeres Leseerlebnis zu bieten, allerdings verzichtet die App gleichermaßen auf Extras wie private Nachrichten, das Hinzufügen von Medien zu eigenen Tweets und die Einbindung mehrerer Accounts. Nighthawk ist daher aktuell eher als eine Ergänzung zu einer vollumfänglichen Twitter-App zu sehen.