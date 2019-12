The Wanderer: Atmosphärisches Frankenstein-Abenteuer ist reduziert zu haben

Vor knapp einem Monat war es soweit: The Wanderer (App Store-Link) ist auch für iOS im deutschen App Store erschienen. Das hochwertig produzierte Abenteuer-Spiel basiert auf der Frankenstein-Geschichte von Mary Shelley und benötigt auf iPhone oder iPad mindestens iOS 12.0 oder neuer sowie 3 GB an freiem Speicherplatz. Entgegen der App Store-Beschreibung kann The Wanderer auch in deutscher Sprache absolviert werden.

The Wanderer: Frankenstein’s Creature wurde in Zusammenarbeit von La Belle Games mit dem deutsch-französischen Fernsehsender arte entwickelt und bietet eindrucksvolle Visual Arts, die an Aquarelle erinnern. Die Spieler schreiben in diesem Adventure ihre eigene Version von Mary Shelleys Grusel-Klassiker, indem sie auf eine erleuchtende Reise mitgenommen werden, während der sie die Welt mit den unschuldigen Augen der legendären Kreatur Frankensteins erkunden.

Abhängig von den Aktionen des Spielers entwickelt sich die Kreatur auf unterschiedliche Art und Weise, was sich nicht nur auf die Geschichte, sondern auch auf das Gameplay auswirkt. Der emotionale Zustand der Kreatur steht im Mittelpunkt des Spielerlebnisses: Angesichts einer herausfordernden Situation kann sich ihr Zustand von Wut zu Wahnsinn und Traurigkeit ändern. Diese emotionalen Zustände variieren dynamisch während des Verlaufs des Spiels und verändern so Grafik, Sounds und das Gameplay.

Auch Mac-Version bei Steam ist reduziert

Als Kulisse dienen handgemalte Aquarell-Umgebungen, die von hell und farbenfroh zu dunkel und bedrohlich wechseln und so die emotionale Atmosphäre im Spiel unterstreichen. Allein die Gestaltung der handgezeichneten Aquarell-Szenen nahm laut Aussagen der Entwickler ganze drei Jahre in Anspruch. Das Geschöpf selbst unterscheidet sich zudem grundlegend von der uns bekannten Popkultur-Ikone: Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Wesen, das weder gut noch böse geboren wurde. Auf der Suche nach seinen Wurzeln durchstreift es Europa und lernt dabei, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Nach einer ersten Preisaktion zum Erscheinen des Spiels im November dieses Jahres stieg der Kaufpreis von The Wanderer auf 4,49 Euro an. Derzeit lässt sich das Abenteuer allerdings wieder mit kleinem Rabatt vergünstigt für 3,49 Euro aus dem App Store herunterladen. Auch die Steam-Version des Spiels, die im Oktober 2019 veröffentlicht wurde und für Mac und Windows erhältlich ist, ist ebenfalls um 15 Prozent reduziert zum Preis von 12,47 Euro zu haben. Im ersten Quartal 2020 soll dann auch eine Variante für die Nintendo Switch folgen.