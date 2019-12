Setapp: Mac-Apps im Jahresabo jetzt mit 20 Prozent Rabatt

Ich nutze Setapp jetzt schon relativ lange und bin mit dem Dienst sehr zufrieden. Allerdings habe ich aktuell nur zwei der über 160 Mac-Apps im Einsatz. Damit sich das Abo auch lohnt, sollte man sicherlich ein paar mehr Apps nutzen. Einen Anreiz schaffen die Entwickler nun selbst.

Bis Jahresende gibt es 20 Prozent Rabatt auf das Jahresabo. Bezahlen müsst ihr 96 US-Dollar, umgerechnet in Euro plus Mehrwertsteuer liegt man bei 108 Euro (zum Angebot). Zuvor hat das Jahresabo 8,99 US-Dollar pro Monat gekostet, plus Mehrwertsteuer liegt man dann bei knapp 130 Euro. Ihr spart also 22 Euro. Das monatliche Abo kostet sonst 9,99 US-Dollar. Beachtet bitte, dass bei diesem Angebot keine 7-Tage-Testphase mit dabei ist.

Doch was bekommt man bei Setapp eigentlich? Bei Setapp findet ihr wirklich nützliche Apps und praktische Helfer. Zu den absoluten Top-Favoriten zählen unter anderem iStatsMenu, CleanMyMac, Boom 3D, Gemini, ChatMate for WhatsApp, NetSpot, YummyFTP, Dropzone, HazeOver, BetterTouchTool, Unclutter und viele mehr.