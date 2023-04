Notruf SOS via Satellit sorgt für Rettung dreier Studenten in Utah

Notruf SOS via Satellit hat in den vergangenen Monate ja schon häufiger dafür gesorgt, dass Menschen gerettet werden konnten, die an Orten ohne Mobilfunkempfang verunfallt sind. Am Wochenende konnte eine Gruppe Studierender dank der iPhone-14-Funktion in Utah aus einem Canyon befreit werden.

Wie die Studierenden gegenüber eines lokalen Fernsehsenders berichteten, seien sie auf den Canyon aufmerksam geworden und wollten ihn gemeinsam erkunden. Im Innern des Canyons seien sie dann aber unerwartet auf Wasser gestoßen und stecken geblieben.

Bei zwei der drei Studenten traten nach einiger Zeit Symptome einer beginnenden Unterkühlung auf. Handyempfang zum Absetzen eines Notrufs gab es nicht. Allerdings war der dritte Student im Besitz eines iPhone 14 und konnte dank der Notruf-SOS-via-Satellit-Funktion letztlich 911 anrufen.

Ein Hubschrauberteam aus Salt Lake City rettete die drei Studenten, die letztlich unverletzt blieben.

Verfügbar für das iPhone 14

Notruf SOS via Satellit ist in ausgewählten Ländern, darunter auch Deutschland, für alle iPhone 14-Modelle verfügbar und kann eingesetzt werden, um trotz fehlendem Handyempfanges einen Notruf abzusetzen. Derzeit kann das Feature zwei Jahre kostenlos getestet werden. Wie viel Apple danach für die Nutzung der Funktion aufrufen wird, ist noch nicht bekannt.