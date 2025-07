NT Deals: Praktische App listet Spiele-Angebote für die Nintendo Switch-Konsolen

Anfang Juni dieses Jahres bin ich zum Marktstart der Nintendo Switch 2 direkt von meiner Nintendo Switch OLED auf das neue Modell umgestiegen und habe seitdem schon so einige Stunden vor der neuen Konsole verbracht. Aktuell hat Nintendo auch einen großen Summer Sale im Nintendo eShop gestartet, bei dem viele beliebte Games mit deutlichen Rabatten versehen sind.

Wer wie ich oft etwas überfordert vor den ganzen Angeboten steht und bei vielen reduzierten Titeln schnell den Überblick verliert, kann sich eine App we NT Deals (App Store-Link) zur Hilfe nehmen. Der App-Ableger der NT Deals-Website liefert auf iPhone und iPad viele hilfreiche Informationen zu angebotenen Spielen für die Nintendo Switch und Switch 2. Die Anwendung kann ab iOS/iPadOS 15.0 oder neuer geladen werden und benötigt rund 59 MB an freiem Speicherplatz auf dem Mobilgerät. Alle Inhalte können auch in deutscher Sprache angezeigt werden.

Die Finanzierung von NT Deals erfolgt über ein optionales Abo, mit dem integrierte Werbung abgeschaltet, mehrere Länder-Shops unterstützt, ein Wunschpreis angegeben werden kann und erweiterte Preisstatistiken abrufbar sind. Das Abo ist ab 4,99 Euro/Monat erhältlich, auch ein Einmalkauf in Höhe von 34,99 Euro ist vorhanden.

„NT Deals ist ein einzigartiger Nintendo-Spiele-Preistracker im offiziellen Nintendo eShop. Mit sofortigen Preissenkungsbenachrichtigungen! Verfolgen Sie Preise, kaufen Sie Spiele günstiger oder erhalten Sie sie kostenlos mit NT Deals – ein Muss für jeden Spieler und jede Spielerin. Noch besser, greifen Sie auf alle Informationen an einem Ort zu – Preisverlauf, Rezensionen, Bewertungen, Cheats, Screenshots, Inhalten, Veröffentlichungsdatum für jedes Spiel und Add-Ons.“

NT Deals unterstützt 38 verschiedene Nintendo-Ländershops

So berichtet das Entwicklerteam von NT Deals im deutschen App Store. Mit der App lassen sich gewünschte Spiele und mögliche Preisnachlässe immer im Auge behalten, da man sich benachrichtigen lassen kann, wenn der Preis für ein gewünschtes Spiel sinkt. In der Premium-Variante von NT Deals kann man sogar einen Wunschpreis angeben: Wurde dieser erreicht, bekommt man eine Push-Mitteilung.

In NT Deals lässt sich sich auch zwischen 38 verschiedenen Länder-Shops von Nintendo auswählen und dann in den aktuellen Rabatten stöbern. Neben einer Suchfunktion hält die App auch verschiedene Kategorien wie „Neueste Rabatte“, „Most Wanted“-Spiele, „Neuerscheinungen“, „Günstig wie nie“ und mehr bereit. Wer beispielsweise die eigene Switch (2) oder ein Nintendo 3DS nicht ständig nutzt und regelmäßig den Nintendo eShop besucht, kann hier zwischendurch auch ohne die Konsole die neuesten Angebote finden oder sich benachrichtigen lassen, wenn ein Wunschtitel rabattiert wurde.

Detailseite für jedes Spiel mit nützlichen Infos

Interessant ist auch die jeweilige Detailseite eines Spiels: Hier finden sich nicht nur Optionen, den Titel auf die Wunsch- oder Gekauft-Liste zu setzen, sondern auch Benachrichtigungen zu aktivieren, Video-Reviews bei YouTube aufzurufen, bei Amazon nach dem Spiel zu schauen, Preise in anderen Ländern anzuzeigen, eine Preisstatistik und -entwicklung mit bisherigen Höchst- und Niedrigpreisen einzusehen, Metacritic-Bewertungen und eine Spielbeschreibung anzuschauen sowie Screenshots zum Spiel zu sehen.

Mit den von NT Deals vorhandenen Daten und Informationen ist es dann auch leicht herauszufinden, ob sich ein aktuelles Angebot im Nintendo eShop lohnt, oder ob das Spiel sowieso alle paar Wochen zum identischen Preis angeboten wird. Auch für Games, die man schon länger auf der Wunschliste hat und nur sehr selten im Angebot sind, ist die Push-Funktion von NT Deals ein praktisches Feature. Wer statt einer Nintendo Switch (2) ein PlayStation-Modell besitzt, findet mit PS Deals (App Store-Link) eine ähnliche App für die Spielkonsolen von Sony, mit XB Deals (App Store-Link) gibt es zudem eine Version für Xbox-User. NT Deals bekommt im App Store derzeit sehr gute 4,7 von 5 Sternen von den Nutzern und Nutzerinnen spendiert.