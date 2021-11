Nuki Opener: Neues Modell heute für 69 statt 99 Euro

Auf dem Markt der smarten Türschlösser setzen wir aktuell auf zwei Modelle. Zuhause haben wir jeweils das Nuki Smart Lock im Einsatz, im Büro ist das Tedee verbaut. Beide machen einen tollen Job, das Nuki hat allerdings einen durchaus großen Vorteil: Es gibt verschiedene Zubehör-Produkte.

Neben dem Schlüsselanhänger Nuki Fob oder dem Codeschloss Nuki Keypad gibt es mit dem Nuki Opener auch eine Nachrüst-Lösung für Mehrfamilienhäuser. Die kleine Box wird mit zwei Kabel an die Gegensprechanlage eurer Wohnung geklemmt und kann danach für euch den Türöffner betätigen.

Bevor wir euch noch einmal die Funktionen im Detail vorstellen, wollen wir uns den Preis anschauen, denn der ist wirklich sensationell: Von 99 Euro geht es am Black Friday auf 69 Euro nach unten. Und ihr bekommt sogar das neue Modell in Weiß, das optisch deutlich besser in die meisten Wohnungen passen dürfte.

Nuki Opener, elektronisches Türschloss für Mehrfamilienhäuser, steuert den Türöffner der... Automatischer Türöffner - Der Nuki Opener macht ab sofort den physischen Schlüssel in Mehrfamilienhäuser unnötig. Der elektrische Türöffner lässt Sie Ihre Gegensprechanlage bequem übers...

Smarter Zugang - In Kombination Nuki Opener und Nuki Smart Lock benötigen Sie weder an der Haupteingangstür noch an Ihrer Wohnungstür einen physischen Schlüssel: Nuki öffnet Ihnen automatisch...

Das kann der Nuki Opener

Zunächst einmal solltet ihr überprüfen, ob der Nuki Opener mit eurer Gegensprechanlage kompatibel ist. Das könnt ihr ganz einfach im Kompatibilitäts-Check auf der Nuki-Webseite herausfinden. Zudem der Hinweis darauf, dass zum Betrieb des Nuki Opener die Nuki Bridge erforderlich ist. Sind diese kleinen Hürden genommen, könnt ihr euch nach der recht simplen Installation, die sich auch problemlos rückgängig machen lässt, auf die folgenden Funktionen freuen:

Tür öffnen via App: Einmal swipen oder tippen in der Nuki App genügt. In Kombination mit der Nuki Bridge öffnen Sie Ihren Freunden die Eingangstür Ihres Wohnhauses bequem aus der Ferne.

Ring to Open: Mit der Ring to Open Funktion wird der Buzzer Ihrer Gegensprechanlage betätigt, sobald jemand an der Haustür Ihres Wohngebäudes klingelt. Ihr Smartphone wird erkannt, sobald Sie in der Nähe sind.

Klingelunterdrückung: In der Nuki App können Sie festlegen, dass der Opener bei bestimmten Aktionen das Klingelsignal Ihrer Gegensprechanlage unterdrückt, sobald jemand bei Ihnen klingelt.

Dauermodus: Wenn Sie den Dauermodus aktivieren, öffnet der Nuki Opener immer automatisch die Haustür, sobald jemand bei Ihnen klingelt. Sie können diese Funktion jederzeit auf Knopfdruck in der Nuki App deaktivieren.