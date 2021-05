One Escape: Puzzle-Game jetzt mit 50 Prozent Rabatt vorbestellbar

Die Publisher von Crescent Moon Games waren erneut fleißig und haben mit One Escape (App Store-Link) ein weiteres Spiel für iOS in den deutschen App Store gebracht. Das offizielle Release der Neuerscheinung ist für den 5. Mai 2021 geplant, Vorbestellungen werden allerdings schon jetzt entgegengenommen. Wer den Premium-Titel vorab bestellt, zahlt gegenwärtig sogar nur 2,29 Euro, was einem Rabatt von 50 Prozent auf den späteren Verkaufspreis entspricht. Installieren lässt sich One Escape ab iOS 11.0 oder neuer bei 24 MB an freiem Speicherplatz. Entgegen der App Store-Information ist auch eine deutsche Lokalisierung vorhanden.

One Escape eignet sich hervorragend für Freunde von Stealth- und Ausbruchsspielen, die auf einen kleinen Nervenkitzel nicht verzichten können oder wollen. Insgesamt gibt es in der Neuerscheinung ganze 60 herausfordernde Level, in denen man seine Ausbruchskünste beweisen kann. Denn: Drei Kumpel haben eines Tages beschlossen, eine Bank auszurauben. Leider ging dabei etwas schief, und sie sitzen im Gefängnis.

„Jetzt müssen sich diese munteren Verbrecher schlau machen und den unglaublichsten Gefängnisausbruch schaffen. Finde deinen den Weg in die Freiheit, während du dich vor den Wachen versteckst, nach Schlüsselkarten suchst, um die verschlossenen Türen zu öffnen, und gefährlichen Fallen ausweichst. Schließe 60 Level ab und entkomme um jeden Preis aus dem Gefängnis!“

So heißt es von den Publishern von Crescent Moon Games im deutschen App Store. Die drei Hauptcharaktere, eine Ente, ein Gorilla und ein Wildschwein, verfügen jeweils über einzigartige Spezial-Fähigkeiten, die man sich bei den Ausbruchsversuchen zunutze machen kann. Immer wieder trifft man auf Wärter, Sicherheitskameras, Laserstrahlen, verschlossene Bereiche und mehr, so dass es einiges an Geschicklichkeit und einen guten Überblick braucht, um hier zu bestehen.

Wer One Escape lieber auf einem größeren Screen spielen möchte, findet seit einiger Zeit bereits Versionen des Spiels für die PS4 und PS5, die Xbox Series, die Xbox One und die Nintendo Switch in den entsprechenden Stores der Konsolen. Abschließend haben wir euch noch den offiziellen Trailer zum Spiel eingebunden, der euch weitere Eindrücke liefert.