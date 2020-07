Oppo stellt neues 125W-Ladesystem für Smartphones vor

Das Unternehmen Oppo ist schon seit längerem für innovative Technologien bekannt. A propos bekannt: Vor allem die eigene Smartphone-Reihe Oppo OnePlus erfreut sich am Markt großer Beliebtheit und kann mit einigen tollen Features punkten. In vielen OnePlus-Smartphones kommt auch bereits eine Ladetechnik namens Dash Charge zum Einsatz, mit der sich Geräte schnell aufladen lassen.

Mit einem nun angekündigten 125W-Ladesystem will man die Schnelllade-Technologie nun noch weiter vorantreiben. Wie unter anderem das Magazin The Verge berichtet, soll das System “einen 4.000-mAh-Telefonakku in 20 Minuten und bis zu 41 Prozent in 5 Minuten aufladen. Wenn das stimmt, würde dies Oppos eigenen Rekord für das schnelle Laden eines Akkus dieser Größe um etwa 10 Minuten übertreffen.”

Um diese Ladegeschwindigkeiten zu erreichen, genügt es allerdings nicht, nur ein extrem leistungsfähiges Ladegerät zu entwickeln und es an ein beliebiges Smartphone anzuschließen. Auch das Kabel und der im Gerät verbaute Akku müssen für diese Technologie geschaffen sein, um effizient und sicher aufladen zu können.

Schnellstes Aufladen der Welt mit dem Oppo Reno Ace

Laut Oppo gibt es bisher noch kein offizielles Smartphone aus eigener Entwicklung, das diesen Standard unterstützt, allerdings will man zwei 6C-Zellen mit einem “bahnbrechenden Batterieverhältnis” verwenden, “während das Ladegerät von verbesserten Eigenschaften der Leistungsdichte profitiert, um nicht zu große Ausmaße zu erreichen”, so The Verge. “Im Gegensatz zu Oppos früheren USB-A VOOC-Ladegeräten wird an beiden Enden des Kabels USB-C verwendet.”

Das bisher schnellste aufzuladende Smartphone der Welt ist aktuell das Oppo Reno Ace, das über einen 4.000 mAh-Akku verfügt und laut eines Tests von The Verge mit einem 65W-Ladegerät binnen 31 Minuten voll geladen war.

Wie steht ihr zum Thema Aufladen? Langsam und sicher, oder darf es auch einmal möglichst schnell sein? Seid ihr Akku-Fetischisten, oder ist euch der Akkuzustand eurer Apple-Geräte egal? Würdet ihr eine solche Technologie wie oben beschrieben auch bei Apple befürworten? Wir sind gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema.