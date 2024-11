Oura: CEO Tom Hale glaubt nicht an einen Smart Ring von Apple

Der CEO des Smart-Ring-Unternehmens Oura, Tom Hale, hat in einem Interview mit CNBC seine Überzeugung ausgedrückt, dass Apple nicht vorhabe, selbst einen Smart Ring in sein Produktportfolio aufzunehmen. Es sei schwierig, diese Produktkategorie richtig hinzubekommen, sagte Hale. Will er Apple damit aus der Reserve locken?

Zwar hat Apple bislang keine Pläne zu eigenen Smart Ringen verlauten lassen, doch fragen sich Beobachter der Szene, ob das Unternehmen, so wie Samsung und eben Oura, womöglich doch noch in dieses Marktsegment einsteigen werde. Oura CEO glaubt das offenbar nicht. Gegenüber CNBC sagte er:

„Ich denke, sie [Apple] sind nicht überzeugt davon, sowohl einen Ring und eine Uhr im Sortiment zu haben und sie sind nicht daran interessiert, das Geschäft mit der Apple Watch zu untergraben. Ich denke, sie haben wahrscheinlich ein Auge auf Samsung und ein Auge auf uns, aber es ist schwer, diese Produktkategorie richtig zu machen.“

Der Apple Watch durch einen Apple Smart Ring nicht den Rang abzulaufen, sei laut Hale eine kluge Entscheidung. Immerhin kann Apple auch zehn Jahre nach Markstart der Apple Watch noch große Erfolge mit diesem Produkt verzeichnen.

AirPods Pro 2 bieten diverse Health-Features

Darüber hinaus hat Apple ja auch mit den AirPods Pro 2 ein weiteres Wearable im Sortiment, das vor allem seit iOS 18.1 mit diversen neuen Health-Funktionen ausgestattet ist. Weitere Health-Features sollen hier für zukünftige Modelle in Arbeit sein.

Dass Apple, wie Hale suggeriert, es schwer haben könnte, einen eigenen Smart Ring zu entwickeln, ist sicherlich unwahrscheinlich. Denn das Unternehmen dürfte über genug Know-How verfügen, um ein solches konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt zu bringen. Oura-CEO Tom Hale erhofft sich von einer solchen Äußerung womöglich eher einen Blick in Apples Karten und damit in mögliche Pläne rund um einen Smart Ring aus dem Hause Apple.