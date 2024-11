Threads schaltet wohl ab Anfang 2025 Werbung

Meta plant, ab Anfang 2025 erstmals Werbung in seiner App Threads (App Store-Link) zu schalten, die als Antwort auf Twitter (jetzt X) entwickelt wurde. Die Entscheidung, Threads werbefinanziert zu gestalten, markiert einen neuen Schritt in Metas Strategie, das junge soziale Netzwerk langfristig profitabel zu machen. Threads, das stark in das Ökosystem von Instagram integriert ist, gewann in kürzester Zeit Millionen von Nutzern und Nutzerinnen und sorgte für Aufmerksamkeit als Twitter-Alternative ohne Werbung. Der Fokus lag bisher auf einer benutzerfreundlichen Plattform ohne Störungen durch Anzeigen, um die User-Basis zu vergrößern und das Engagement zu steigern.

Nun scheint der Zeitpunkt für Meta gekommen zu sein, das Geschäftsmodell durch Werbeeinnahmen zu erweitern. Bisher handelt es sich um durchgesickerte Informationen, die noch nicht bestätigt sind, allerdings hatte Instagram- und Threads-Chef Adam Mosseri schon offiziell angekündigt, dass Threads monetisiert wird, um die Kosten zu decken und den Service kostenlos anbieten zu können.

In seinem jüngsten Ergebnisbericht gab Meta an, in den vergangenen drei Monaten 39,8 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen erzielt zu haben – 97 Prozent der Gesamteinnahmen des Unternehmens. Während einer Telefonkonferenz sagte Susan Li, Finanzchefin von Meta, dass das Unternehmen nicht erwartet, dass Threads im Jahr 2025 zu einem „bedeutenden Umsatzträger“ werde.

Die Implementierung könnte Meta zudem einen neuen Umsatzschub geben, besonders im Hinblick auf die Konkurrenzsituation mit Plattformen wie X, TikTok und Reddit. Gleichzeitig könnte die Einführung von Werbung jedoch auch Skepsis bei wecken, da man die werbefreie Nutzung der App bisher geschätzt hat. Ob Threads es schafft, die richtige Balance zu finden, bleibt abzuwarten. Meta wird durch die Werbeeinführung einen Spagat meistern müssen: Einerseits will es die Plattform wirtschaftlich attraktiver machen, andererseits die Nutzererfahrung nicht verschlechtern.