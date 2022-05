Passwortlose Anmeldeverfahren: Apple, Google und Microsoft arbeiten zusammen

Passend zum heutigen Welt-Passwort-Tag verkünden Apple, Google und Microsoft, dass sie neue, zentrale Funktionen entwickeln, um den FIDO-Anmeldestandard weiter auszubauen und die Hürden für eine passwortlose Alternative zu senken. Durch die neuen Funktionen soll man sich über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg konsistent, sicher und einfach passwortlos anmelden können.

„So wie die SSL-Verschlüsselung eine flächendeckende, sichere Kommunikation im Internet ermöglicht, so brauchen wir auch eine flächendeckende und einfache Lösung für die sichere und passwortlose Anmeldung. FIDO ist diese Lösung. Zu dem Firmenverbund hinter FIDO gehören – neben Apple, Google und Microsoft – hunderte Technologieunternehmen, Dienstleister und Behörden aus der ganzen Welt, unter anderem auch das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).“

So berichtet die FIDO Alliance dazu in einer Mitteilung an uns. Diese wurde im Juli 2012 gegründet, um den Mangel an Kompatibilität zwischen starken Authentifizierungstechnologien zu beheben und Probleme beim Erstellen und Merken mehrerer Benutzernamen und Passwörter zu lösen. Dieser Standard soll die Abhängigkeit von Passwörtern verringern und einem offenen, skalierbaren und interoperablen Satz von Regeln folgen. Die FIDO-Authentifizierung ist stärker, sicherer und bei der Authentifizierung gegenüber Online-Diensten einfacher zu verwenden.

Geplant sind nun zwei neue Funktionen für Websites und Anwendungen, mit denen sich Benutzer und Benutzerinnen über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg konsistent, sicher und einfach passwortlos anmelden können. Die neuen Funktionen sollen im Laufe des kommenden Jahres auf den Plattformen von Apple, Google und Microsoft verfügbar sein.

Der Anmeldestandard wird bereits von Milliarden von Geräten und allen modernen Webbrowsern unterstützt. Die bisherige Implementierung erfordert jedoch, dass man sich auf jeder Website oder App mit jedem Gerät einmalig registrieren muss, bevor die passwortlose Funktionalität genutzt werden kann. Die heutige Ankündigung erweitert den Standard um zwei neue Funktionen:

Benutzer und Benutzerinnen können auf mehreren und auch auf neuen Geräten automatisch auf die FIDO-Zugangsdaten (auch Passkeys genannt) zugreifen – ohne dass sie sich für jeden Account neu anmelden müssen.

Benutzer und Benutzerinnen können die FIDO-Authentifizierung auf ihrem Mobilgerät verwenden, um sich bei einer App oder Website auf einem ihrer Geräte in der Nähe anzumelden – unabhängig vom verwendeten Betriebssystem oder Browser.

Kurt Knight, Senior Director of Platform Product Marketing bei Apple, äußert sich wie folgt zum Thema:

„So wie wir unsere Produkte intuitiv und leistungsfähig gestalten, gestalten wir sie auch so, dass sie die Privatsphäre schützen und sicher sind. Zentrales Element unseres Engagements ist die Zusammenarbeit mit der Industrie bei der Entwicklung neuer, sicherer Anmeldemethoden, die einen besseren Schutz bieten und die Schwachstellen von Passwörtern beseitigen. Unser Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die maximale Sicherheit für die persönlichen Daten der Benutzer und ein transparentes Benutzererlebnis bieten.“

Wenn ihr mehr zur FIDO Alliance und der gemeinsamen Entwicklung durch große Tech-Dienstleister erfahren wollt, lohnt ein Blick auf die Website der Kooperation.