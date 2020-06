PDF Squeezer: Kleines Komprimierungs-Tool für macOS jetzt in Version 4.0

Das Problem dürfte jedem Mac-Nutzer wohl bekannt vorkommen: Man will oder soll ein PDF-Dokument verschicken, aber die Datei ist viel zu groß. Auch wenn viele Mail-Programme mittlerweile den Versand von größeren Anhängen unterstützen, ist es auch für den Empfänger deutlich angenehmer, eine kleine Datei gesendet zu bekommen – man weiß schließlich nie, wie es um die Internetverbindung des Adressaten bestellt ist.

Schon seit einigen Jahren leistet das kleine Tool PDF Squeezer (Mac App Store-Link) auch auf meinem Mac sehr gute Dienste. Die Anwendung ermöglicht es, in einem schnellen und einfachen Prozess PDF-Dateien deutlich zu komprimieren. Beispiele dafür sind Bewerbungsunterlagen oder auch ganze Haus- oder Abschlussarbeiten, die viele Anhänge besitzen. In solchen Fällen kommen schnell mal 20 bis 40 MB für ein Dokument zusammen, die für einen optimalen Mailversand nicht mehr geeignet sind. Auch Höchstgrenzen für die Größe eines PDFs sind an einigen Stellen ein Problem.

Genau diesem Problem widmet sich PDF Squeezer, das nun in grundlegend überarbeiteter Form in Version 4.0 im Mac App Store bereitsteht. Die nur 20 MB große App kann ab macOS 10.13 installiert werden und besteht im Wesentlichen aus nur einem kleinen Fenster, in das zu komprimierende PDF-Dateien per Drag-and-Drop hineingezogen werden. Am oberen Bildrand lässt sich die gewünschte Kompression einstellen, dabei stehen bereits einige voreingestellte Presets bereit. Auch eigene Voreinstellungen mit speziellen Eigenschaften lassen sich noch kreieren, um die Abtastqualität exakt an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Automator-Aktion und Schnellaktion für den Finder in v4.0

In Version 4.0 des PDF Squeezers hat Entwickler Daniel Witt vor allem auf ein neues, modernes Layout gesetzt, das perfekt zur aktuellen macOS-Version passt. “Das UpdateDas Update enthält verschiedene große und kleine GUI-Verbesserungen, um die Funktionalität der App zu verbessern und sie noch benutzerfreundlicher zu gestalten”, erklärt der Entwickler auf seiner Website. Auch der Workflow wurde verbessert: So gibt es nun auch eine Automator-Aktion, eine Schnellaktion für MacBooks mit Touch Bar, eine Integration in den Finder und ein Kommandozeilenprogramm.

Kleine Änderungen wurden auch bei der Komprimierung vorgenommen. So lassen sich jetzt noch mehr unnötige Ressourcen entfernen, um die Dateigröße weiter herunterschrauben zu können. Die fertig komprimierten Ergebnisse können in v4.0 nun auch mit dem Ausgangsdokument verglichen werden, um die Komprimierung direkt nebeneinander sichtbar zu machen. Alles in allem ist PDF Squeezer in Version 4.0 ein noch besseres und leistungsfähigeres Tool für PDF-User geworden. Die neue Version kann ab sofort zum Preis von 5,49 Euro aus dem Mac App Store geladen werden. Wer die vorherige App ab dem 1. Juni 2019 gekauft hat, kann nach Kontaktaufnahme mit dem Entwickler kostenlos auf v4.0 upgraden. Auch v3 von PDF Squeezer ist weiterhin voll funktionstüchtig.