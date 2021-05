Pixelmator Pro: Vollversion jetzt mit 50 Prozent Rabatt

In den vergangenen Monaten gab es ja zwei Gelegenheiten, eine eingeschränkte Vollversion von Pixelmator Pro kostenlos zu laden. Ihr musstet nichts bezahlen, dafür aber auch auf zukünftige Updates verzichten. Vielleicht hat Pixelmator Pro ja den einen oder anderen von euch überzeugen können?

Dann ist jetzt jedenfalls der richtige Moment gekommen. Die Entwickler von Pixelmator Pro (App Store-Link) bieten ihre Anwendung im Mac App Store derzeit mit 50 Prozent Rabatt an. Aktuell zahlt ihr für die sonst doppelt so teure Anwendung nur noch 21,99 Euro.

Grund für die Reduzierung ist das anstehende Update auf Version 2.1, das mit einer ganz neuen Funkton daher kommt: ML Crop. Was es damit auf sich hat, erklärt das Entwicklerteam wie folgt:

Was macht ML Crop? Es analysiert die Zusammensetzung von Fotos mithilfe eines Algorithmus für maschinelles Lernen und gibt Ihnen einen Vorschlag, wie Sie das Foto zuschneiden könnten, um es optisch auffälliger zu machen. In erster Linie soll diese Funktion einfach nur Spaß machen und Ihnen einige neue Perspektiven für eine gängige Fotobearbeitungsaufgabe bieten. Und es sieht so aus, als ob es genau so funktionieren wird!

Ansonsten kann man mit Pixelmator Pro natürlich all das anstellen, was ein gutes Werkzeug zur Bildbearbeitung können muss. Egal ob ihr mit Filtern oder mehreren Ebenen arbeitet, bestimmt Bildausschnitte freistellen möchte oder was auch immer anstellen möchtet – mit Pixelmator Pro sollte das kein Problem sein.