Post & DHL: Neue Apple Watch-App & weitere Optimierungen

Ende November 2020 ist die neue App Post & DHL (App Store-Link) erschienen und bündelt alle Services in einem Programm. Die Entwickler sind fleißig und haben jetzt Version 6.2 zum Download freigegeben.

Ab sofort könnt ihr Post & DHL auch nativ auf der Apple Watch installieren. Dort könnt ihr dann die Sendungsliste einsehen, Details zum Paket aufrufen oder per Push-Mitteilung über Änderungen informiert werden.

Gleichzeitig ist jetzt das DHL Kundenkonto in die App integriert. So lassen sich Einstellungen zum Paketempfang ganz flexibel per App einstellen. Ebenso gibt es fortan eine Übersicht aller gekauften Briefmarken im Bereich „Letzte Käufe“. Hier sei noch einmal die praktische Briefmarke per App erwähnt.