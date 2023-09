Priwatt: Balkonkraftwerke dank 150 Euro Gutschein günstiger kaufen

In dieser Woche macht das Thema Balkonkraftwerk wieder richtig Spaß. Die Sonne scheint den ganzen Tag, gestern habe ich mit meinen vier Modulen über 8 Kilowattstunden geerntet. Definitiv eine beeindruckende Sache. Falls ihr etwas kleiner anfangen wollt, hat Priwatt jetzt die passenden Angebote auf Lager.

Mit Gutschein 150 Euro beim Balkonkraftwerk sparen

Mit dem Gutschein SONNE150 gibt es aktuell nämlich 150 Euro Rabatt auf alle Priwatt-Sets. Damit sind für ein Komplett-Set, bei dem man sich nicht mit einzelnen Komponenten verschiedener Hersteller beschäftigen muss, richtig gute Preise möglich.

Bei einer Installation am Gitterbalkon, auf einem Flachdach oder einfach auf der Ebenen im Garten kostet das Priwatt-Set bestehend aus folgenden Modulen regulär nur 799 Euro.

2x Solarmodule mit je 410 Wp (jeweils 175,4 x 109,6 cm)

1x Hoymiles Wechselrichter inkl. DTU WLAN-Stick – inklusive Upgrade auf 800 Watt

2x Solarkabel 1 Meter

Halterung für Balkon oder Flachdach

Hinzu kommen dann noch einmal 29 Euro für ein Schukokabel und 49 Euro für den Speditionsversand. Abzüglich des Gutscheins landet man so bei 727 Euro. Zum Vergleich: Das Anker Solix Balkonkraftwerk kostet mit gleicher Ausstattung derzeit 989 Euro.

Die erste Generation mit 600 Watt Wechselrichter ist sogar noch etwas günstiger, hier zahlt ihr unterm Strich nur 647 Euro. Hier bekommt ihr auch ein Set ohne Halterungen, inklusive Schuko-Kabel und Versand landet ihr hier bei einem Preis von 477 Euro.

Meine (noch unvollständigen) Erfahrungen mit Priwatt

Eigentlich wollte ich euch schon längst mit einem eigenen Erfahrungsbericht zu einem Priwatt-Balkonkraftwerk versorgt haben. Leider hat im August die Umstellung auf die neuen Hoymiles-Wechselrichter ein bisschen länger gedauert und das Kraftwerk kam erst kurz vor meinem IFA-Ausflug bei mir Zuhause an.

Zumindest in Sache Lieferung kann ich nichts negatives berichten. Die Spedition hat prima gearbeitet, verpackt ist alles in drei Paketen. Die zwei Solarmodule sind natürlich einzeln verpackt, die Halterungen, Kabel und der Wechselrichter sind in einem dritten Paket untergebracht.

Sobald ich alles aufgebaut und erfolgreich getestet habe, gibt es auf jeden Fall noch mal einen kleinen Erfahrungsbericht von mir.