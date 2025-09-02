Remarkable Paper Pro Move: Kleiner E-Reader wird morgen vorgestellt

Die Geräte von Remarkable begleiten uns nun ja schon eine ganze Weile, vor allem meine Kollegin Mel hat bisher viel Freude daran. Im vergangenen November hat sie euch den Remarkable Paper Pro vorgestellt, ein E-Paper-Tablet mit 11,3 Zoll Farbdisplay. Das nächste Geräte des Herstellers wird bedeutend kleiner ausfallen und auf den Namen Remarkable Paper Pro Move hören.

Die offizielle Präsentation des Remarkable Paper Pro Move ist für Mittwoch geplant, ein Großteil der Informationen ist jetzt allerdings schon auf Reddit durchgesickert. Neben den wichtigsten technischen Daten liefert uns dieser Leak auch zahlreiche Marketing-Bilder mit weiteren Details.

Das wichtigste Detail des Remarkable Paper Pro Move ist allerdings noch nicht bekannt: Die genaue Größe. Das Display dürfte, so lassen es die Bilder vermuten, rund 8 Zoll in der Diagonale messen. Das handliche Gerät ist, genau wie die großen Geschwister, mit einem Stylus zur Texteingabe und für Markierungen ausgestattet.

Remarkable Paper Pro Move soll zwei Wochen lang durchhalten

Der große Vorteil im Vergleich zu Geräten wie etwa dem iPad: Die Akkulaufzeit. Das Gerät hält bis zu zwei Wochen durch und ist innerhalb von nur 45 Minuten wieder von 0 auf 90 Prozent aufgeladen. In das farbige Display ist zudem eine Beleuchtung integriert.

Auch die Preise sind bereits vorab durchgesickert. Der neue Remarkable kostet im Bundle mit dem Stylus und einer einfachen Schutzhülle 449 US-Dollar. Im Verbund mit einem Leather Book Folio steigt der Preis auf 499 US-Dollar.

Weitere Details rund um den neuen Remarkable Paper Pro Move werden wir sicherlich im Laufe der Woche erfahren, unter anderem steht ja noch die offizielle Präsentation auf dem Plan, die ihr auf YouTube verfolgen könnt. Und vielleicht verschlägt es den Hersteller ja auch auf die IFA oder zumindest eines der vielen Rahmen-Events in der Hauptstadt. Wir werden die Augen offen halten und das neue Gadget hoffentlich bald auch ausprobieren können.