Rip Them Off: Mischung aus Tower-Defense und Wirtschafts-Management

Möglicherweise habt ihr bereits ein Spiel von Lozange Lab im App Store gekauft, insbesondere Swim Out war und ist eine Empfehlung. Das nächste Spiel steht bereits in den Startlöchern: Rip Them Off (App Store-Link) kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 24. September für iPhone und iPad verfügbar.

Bei dem 4,49 Euro teuren Spiel wird es sich um einen waschechten Premium-Titel ohne In-App-Käufe und inklusive deutscher Lokalisierung handeln. Wirklich ins Schwärmen kommt man bei einem Blick auf die Story, die hinter Rip Them Off steckt. Hier mal ein Blick in die App Store Beschreibung:

Rip Them Off ist ein minimalistisches neues Puzzlespiel mit Elementen von Wirtschaftsmanagement und Tower Defense. Der Vorstand will Gewinne sehen und es ist deine Aufgabe, die Straßen mit Läden auszustatten, denen die Massen nicht widerstehen können. Wähle ideale Standorte und Geschäfte und verdiene genug, um in immer schwierigeren Herausforderungen die Karriereleiter zu erklimmen!

Anstatt also, wie sonst bei Tower Defense Spielen üblich, mit Waffen bestückte Türme zu bauen und damit auf die Gegner zu schießen, muss man in Rip Them Off Geschäfte eröffnen, um den vorbeilaufenden Kunden das gesamte Geld aus der Tasche zu ziehen.

Ich konnte Rip Them Off bereits kurz anspielen und muss sagen: Das ist echt eine spaßige Angelegenheit, mal etwas ganz anderes. Bis zum Start des Spiels am 24. September werde ich noch weitere Eindrücke sammeln, behaltet diese Neuerscheinung bis dahin auf jeden Fall im Hinterkopf.