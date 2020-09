Anker reduziert eufyCam E und Kamera mit Scheinwerfer

Mit dem heutigen Dienstag enden die ohnehin eher weniger spektakulären September-Angebote bei Amazon. Am letzten Tag der Aktion mischt auch noch einmal der bekannte Zubehör-Hersteller Anker mit und bietet drei Produkte aus seiner Eufy-Serie günstiger an.

Los geht es mit dem Starter-Set der eufyCam E, einem schon etwas älteren Modell. Das aus zwei Kameras bestehende Paket bekommt ihr in Verbindung mit der für den Betrieb notwendigen HomeBase für 265,99 Euro und damit deutlich günstiger als sonst. Auch eine einzelne Kamera als Erweiterung gibt es heute für 112,49 Euro günstiger als gewöhnlich.

Allerdings: HomeKit oder gar HomeKit Secure Video sind mit der eufyCam E nicht möglich. Das ist erst mit der eufyCam 2 möglich, hier kostet das Starter-Set allerdings fast 100 Euro mehr. Solltet ihr darauf verzichten können, bekommt ihr mir der eufyCam E ein sehr solides Modell.

53 Bewertungen eufy Security eufyCam E, Überwachungskamera,... 365 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre IP65 wetterfeste Überwachungskamera dient Ihnen 365 Tage lang und im Standby-Modus sogar 3 Jahre lang!

FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung in Kombination mit unserer fortschrittlichen Nachtsichtstechnologie stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet wird. (Gesichtserkennung wird nicht...

Diese Kamera kommt mit Licht

Ebenfalls reduziert ist die eufy Security Sicherheitskamera mit Scheinwerfer. Sie kostet heute nur 119,99 statt der sonst üblichen 159,99 Euro und benötigt für den Betrieb keine HomeBase. Die Anbindung an das Heimnetz und die Anker-App erfolgt via WLAN, hier solltet ihr auf jeden Fall schauen, ob am entsprechenden Punkt eurer Außenfassade ausreichender Empfang vorliegt. Zudem wird die Flutlicht-Kamera fest mit einem Stromanschluss verkabelt.