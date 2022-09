Rogue Amoeba: Geburtstagsrabatt von 20 Prozent auf viele Audio-Apps

Von Rogue Amboeba habt ihr bestimmt schon einmal etwas gehört. Das Entwicklerteam ist schon seit langem auf dem Markt vertreten und hat unter anderem bekannte Mac-Apps wie Airfoil, Audio Hijack, Fission und Farrago veröffentlicht.

Nun feiert Rogue Amoeba seinen 20. Geburtstag und möchte im Zuge dessen auch die eigenen Produkte günstiger an den Mann bzw. die Frau bringen: Für einen begrenzten Zeitraum bietet man einen 20-prozentigen Rabatt auf die beliebten Audio-Tools aus eigener Entwicklung an. Weltweit kommen die Rogue Amoeba-Apps unter anderem in Soundstudios, bei der Podcast-Erstellung oder auch bei Hobby-Anwendern und -Anwenderinnen zum Einsatz.

Die Geschichte von Rogue Amoeba reicht zurück bis zum 30. September 2002, als man als erstes Produkt Audio Hijack in Version 1.0 veröffentlichte. Seitdem hat sich viel verändert. Die Produktpalette hat sich von einem einfachen Audio-Recorder (der sich auf die Aufnahme von Quellen wie RealOne Player konzentrierte) zu einer Suite von sieben Mac-Anwendungen entwickelt, die bei verschiedenen Audioaufgaben helfen können. Seit 2002 hat man zudem erstaunliche 898 Software-Versionen veröffentlicht – 888 davon waren kostenlose Updates.

Bis Ende September 2022 bietet Rogue Amoeba nun 20 Prozent Rabatt auf alle aktuell verfügbaren Audio-Apps an:

Airfoil: 28 statt 35 USD

28 statt 35 USD Audio Hijack: 51 statt 64 USD

51 statt 64 USD Farrago: 39 statt 49 USD

39 statt 49 USD Fission: 28 statt 35 USD

28 statt 35 USD Loopback: 79 statt 99 USD

79 statt 99 USD Piezo: 20 statt 25 USD

20 statt 25 USD SoundSource: 31 statt 39 USD

Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, besucht man einfach die Website von Rogue Amoeba und legt die Apps in den Warenkorb. Der Rabatt wird automatisch abgezogen, es benötigt keine weiteren Coupon-Codes. Der 20-prozentige Rabatt gilt noch bis Freitag, 30. September 2022.