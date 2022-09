September 2022: Die besten neuen Apps und Spiele

Das Entwicklerteam von Tree Men Games dürfte euch aufgrund der Pako-Spieleserie sicherlich schon bekannt sein. Mittlerweile gibt es mehrere Titel der Pako-Reihe, die sich im Genre der Auto-Verfolgungsjagden bzw. Action-Rennspiele einordnen lassen. Mit Pako Highway hat man nun ein weiteres Spiel in den deutschen App Store gebracht. Waren Auto-Verfolgungsjagden noch eine der Kernmechanismen der Vorgänger-Spiele von Pako, versucht Pako Highway mit einem rasanten Gameplay über endlos lange Autobahnen ein Rennspiel-Gefühl der frühen 2000er Jahre einzufangen.

In Railbound begleitet man ein Hundepaar, das eine Zugreise um die Welt unternimmt. Spieler und Spielerinnen müssen dabei helfen, dass die Züge ihr Ziel erreichen. Dazu hat man Schienen zu verlegen, zu entfernen und verbinden, so dass mehrere Waggons auf den Schienen in der richtigen Reihenfolge ihren Weg zur Lok finden und der Zug losfahren kann. Um jeden Preis vermeiden sollte man dabei einen Crash der Waggons, und auch die Anzahl der zu verlegenden Schienen ist begrenzt.

In Fauna Weather stehen mehrere Dutzend Tiere im Mittelpunkt, die euch quasi das Wetter präsentieren. Abhängig von Temperatur und der Tageszeit wird euch immer wieder ein anderes Tier angezeigt. Passend zum Wetter gibt es zudem kleine Animationen, etwa Regentropfen. Natürlich zeigt Fauna Weather auch das Wetter an. Neben dem aktuellen Wetter findet ihr unten auch eine kleine Zeitleiste mit einem Ausblick für die nächsten Stunden. Mit einem Fingerwisch von unten nach oben werden zudem weitere Wetterdaten angezeigt.

Desta: The Memories Between kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Um das Spiel zu Spielen, benötigt ihr allerdings ein aktives Abonnement bei Netflix. In diesem Fall könnt ihr euch einfach nach dem rund 1,1 GB großen Download einloggen und loslegen. In Desta taucht ihr mit Desta in eine surreale Traumwelt ein und müsst euch dort in einem rundenbasierten Duell gegen Gegner durchsetzen, in dem ihr sie mit Bällen abwerft. Dazu steht euch natürlich nur eine gewisse Anzahl an Zügen zur Verfügung: Ihr müsst an einen Ball gelangen, den Gegner abwerfen und euch dann möglichst noch in Deckung bringen.

Das Arcade-Rennspiel Horizon Chase ist eines der erfolgreichsten Spiele des Genres, nun gibt es einen offiziellen Nachfolger. Horizon Chase 2 kann ab sofort mit einem aktiven Abonnement bei Apple Arcade auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac geladen werden. Normalerweise bin ich ja ein echter Rennsport-Freak und lege besonderen Wert auf Realismus und Fahrverhalten. Das alles gibt es in Horizon Chase 2 natürlich nicht, hier steht der absolute Arcade-Spaß im Vordergrund. Auf dem Tacho stehen schon im ersten Rennen knapp 300 km/h, es gibt keine echte Bremse und auch kein Schadenmodell.

In Zusammenarbeit von Flying Oak Games und PID Games ist ScourgeBringer, eine Mischung aus Roguelike und Platformer, entstanden. In ScourgeBringer erkundet man als Kyhra das Unbekannte und kämpft sich durch uralte Maschinen und sich ständig verändernde Verliese, um die Geheimnisse eines uralten Monolithen zu lüften, der die Welt zu zerstören droht. Bewaffnet mit einer treuen Kampfdrohne schlägt und schießt man sich durch unheilvolle Begegnungen und erforscht die unendlichen Tiefen eines sich wandelnden Dungeons, um Geheimnisse von früheren Reisen der Forscher zu entdecken.