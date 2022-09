Ring Intercom: Smarte Gegensprechanlage kann jetzt vorbestellt werden

Im Rahmen der Internationalen Funkausstellung haben wir euch die neue Ring Intercom Gegensprechanlage vor rund einem Monat vorgestellt. Seit gestern Nachmittag kann man das smarte Gadget bei Amazon jetzt auch vorbestellen, die Auslieferung ist für Ende Oktober geplant. Preislich ist eine Vorbestellung aber durchaus lukrativ.

Der reguläre Preis für Ring Intercom beträgt 129,99 Euro. Im Rahmen der Vorbestellung bekommt ihr das eigentlich 169,99 Euro teure Bundle mit einem zusätzlichen Akku allerdings schon für 99,99 Euro – kein schlechter Deal. Ob eure bestehende Gegensprechanlage mit Ring Intercom kompatibel ist, könnt ihr über diesen kleinen Check herausfinden.

An dieser Stelle habe ich zwei gute Nachrichten für euch: Zunächst einmal ist die Gegensprechanlage meines Schwiegervaters kompatibel, so dass ich Ring Intercom im Oktober selbst ausprobieren kann. Die ersten Eindrücke rund um das System konnte zudem schon auf der IFA in Berlin sammeln.

Das kann man mit Ring Intercom anstellen

Nach der Installation von Ring Intercom wird man über die Ring-App per Push-Mitteilung darüber informiert, wenn jemand an der Haus- oder Wohnungstür geklingelt hat. Es besteht die Möglichkeit, direkt per App über die Gegensprechanlage zu kommunizieren, selbst wenn man nicht zuhause ist. Zudem wird man über die App auch den Türöffner betätigen können. Sollte euer Pizzabote also schon zum engsten Bekanntenkreis zählen, kann er euch die Pizza fortan direkt bis ans Sofa liefern, ohne dass ihr aufstehen müsst.

Zudem hat sich Ring einige spannende Features einfallen lassen. Über Ring Intercom sollen beispielsweise auch Amazon-Boten im Rahmen einer Lieferung die Haustür öffnen können, um das Paket bei euch vor die Wohnungstür legen zu können. Natürlich nur, wenn das von euch gewünscht ist. Später soll es auch eine Funktion geben, mit denen man Gästen einen virtuellen Schlüssel wird zuweisen können, damit diese im entsprechenden Zeitfenster einen Zugang erhalten.

Ring Intercom kommt ohne Abo und weitere Kosten aus

Was ich zudem noch sehr spannend finde: Ring Intercom funktioniert im Gegensatz zu den Video-Kameras von Ring komplett ohne weitere Kosten. Es gibt kein Abo mit irgendwelchen Cloud-Geschichten, es bleibt tatsächlich beim Preis von 99,99 Euro.