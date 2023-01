Signal: Update mit Verbesserungen für archivierte Unterhaltungen

Der sichere Messenger Signal (App Store-Link) hat sein Update auf Version 6.7 vorgelegt und optimiert unter anderem archivierte Unterhaltungen. Gleichzeitig wird auf die neuste „Mobile 360„-Studie verwiesen, die angibt, dass bereits jeder vierte Deutsche Signal nutzt. Ihr auch?

Signal 6.7: Das ist neu

Stummgeschaltete Unterhaltungen bleiben archiviert: Unterhaltungen, die archiviert und stummgeschaltet sind, können nun durch eine neue Einstellung auch beim Eintreffen einer neuen Nachricht archiviert und stummgeschaltet bleiben. Dazu muss unter Einstellungen → Unterhaltungen die Einstellung „Stummgeschaltete Unterhaltungen archiviert lassen“ aktiviert werden. Die Einstellung ist standardmäßig deaktiviert.

Unterhaltungen bleiben damit im Hintergrund: Signal weist dann mit keiner Benachrichtigung auf die neue Nachricht hin und behält die Unterhaltung im gesonderten Bereich der archivierten Unterhaltungen. Die neue Funktion eignet sich für Fälle, in denen Nutzer und Nutzerinnen Unterhaltungen nicht vollständig löschen möchten, aber auch in keiner Weise über neue Nachrichten in dieser Unterhaltung informiert werden möchten.

Unterschiede zwischen archivierten und stummgeschalteten Unterhaltungen: In Signal können Unterhaltungen archiviert werden und sind dann in einem eigenen Bereich am Ende der Liste aller Unterhaltungen gespeichert. Sie sind damit aus dem Sichtfeld weitgehend verborgen. Eine Anleitung zur Archivierung von Unterhaltung hat Signal kürzlich auf Twitter gepostet. Wird eine neue Nachricht in einer archivierten Unterhaltung empfangen, wird die Unterhaltung aus dem Archiv geholt und in der Liste der Unterhaltungen wieder oben angezeigt.

Anders verhält es sich mit stummgeschalteten Unterhaltungen. Diese werden ganz normal in der Liste der Unterhaltungen angezeigt. Allerdings erhalten Nutzer und Nutzerinnen keine Benachrichtigung, wenn eine neue Nachricht in einer stummgeschalteten Unterhaltung empfangen wurde.

Neue Einstellung vereint Stärken von archivierten und stummgeschalteten Unterhaltungen: Die neue Einstellung vereint nun die Stärken beider Funktionen und erlaubt archivierte und stummgeschaltete Unterhaltungen auch beim Empfang neuer Nachrichten dezent im Hintergrund zu halten.

Signal ist ein kostenloser Download für iPhone und iPad, der Quelltext ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden. Dadurch können Hintertüren in der Software ausgeschlossen werden. Sämtlicher Quellcode von Signal ist unter github.com/signalapp verfügbar.