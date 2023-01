Apple scheint an den Übertragungsrechten der Premier League interessiert zu sein

Apple will sein Sportangebot bei Apple TV+ deutlich ausbauen. Der Exklusivvertrag der US Major League Soccer scheint nur der Anfang zu sein, laut einem Bericht der Daily Mail soll Apple jetzt auch Interesse an den Übertragungsrechten der Premier League in Großbritannien zu haben.

Derzeit wird die Premier League von Sky Sports und BT Sport übertragen, allerdings werden die Rechte ab 2025 erneut ausgeschrieben. In den letzten Jahren haben sich Sky Sports, BT Sport und Amazon Prime Video einen Bieterkrieg geliefert, bei dem Sky Sports oft der dominierende Akteur war. Die Vertragsbedingungen stellen jedoch sicher, dass kein Sender die Rechte an allen Spielen der englischen Premier League erhält. Daher würde jeder Apple-Deal für Übertragungsrechte zwangsläufig hinter dem Exklusivabkommen zurückbleiben, dass das Unternehmen erfolgreich mit der Major League Soccer ausgehandelt hat.

Derzeit kostet ein Dreijahresvertrag für die Übertragungsrechte rund 5,1 Milliarden Pfund, umgerechnet sind das circa 5,75 Milliarden Euro. Im Laufe des Jahres sollen die Rechte neu vergeben werden, die beginnend mit der Spielzeit 2025 greifen. Bleibt abzuwarten, ob und welches Paket sich Apple sichern wird und ob Sky weiterhin der Anbieter mit den meisten Rechten bleibt.