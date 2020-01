Slopes: Ski-Tracker für iOS bekommt neue Statistiken

Möglicherweise macht ihr euch in diesem Winter noch auf in die Ski-Urlaub. Für dieses Vergnügen können wir euch zwei Apps ans Herz legen: Entweder das kostenlose Ski Buddy, das alle wichtigen Basis-Funktionen mitbringt. Oder aber Slopes (App Store-Link), der wohl umfangreichste Ski-Tracker aus dem App Store, der seit mehreren Jahren ständig mit Aktualisierungen gepflegt wird. Und auch zum Start ins Jahr 2020 hat der Entwickler etwas für uns auf Lager.

Ab sofort gibt es in Slopes zwei neue Statistik-Bereiche. Direkt auf der Startseite gibt es die „Lifetime-Stats“, dank denen man auf den ersten Blick sehen kann, wie lang die größte Abfahrt war oder wie schnell man bereits unterwegs war. Ebenso wird angezeigt, wie viel Tage am Stück oder wie viele Tage in einer Saison man auf den Bergen unterwegs war.

Zudem gibt es in der Tages-Ansicht eine kleine Statistik-Vorschau für den jeweiligen Ski-Tag, Hier sieht man beispielsweise die zurückgelegte Distanz, die Höhenmeter oder den Kalorienverbrauch des Tages genau so wie die Höchstgeschwindigkeit oder die längste Abfahrt.

Ich sehe in Slopes weiterhin Potenzial, so würde ich mir beispielsweise neben der Karten-Ansicht mit der darunter liegenden Timeline noch eine Listen-Ansicht aller Abfahrten des Tages mit den jeweiligen Statistiken wünschen. Ebenso wäre eine deutsche Übersetzung der Anwendung wirklich klasse.

Man muss aber auch sagen: Mit zahlreichen Updates in den vergangenen Monaten hat der Entwickler bewiesen, dass er sehr viel Arbeit in das Projekt steckt. Daher finde ich es auch in Ordnung, dass der Premium-Pass für einen Tag 2,29 Euro und für eine Woche 10,99 Euro kostet. Saloppes für ein Jahr kostet 21,99 Euro, zudem gibt es verschiedene Familienpässe.