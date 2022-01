Smart Lock: Nuki bietet jetzt einen „Universal Cylinder“ an

Das Nuki Smart Lock ist und bleibt eine Empfehlung und ab sofort macht es Nuki euch noch leichter, denn im hauseigenen Shop ist jetzt auch ein neuer „Nuki Universal Cylinder“ erhältlich. Natürlich könnt ihr auch andere Schließzylnder nutzen, solltet aber darauf achten, dass dieser die richtige Länge hat und zudem mit der Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet ist. Beim neuen Universal Cylinder ist kein Ausmessen mehr notwendig, zudem gibt es weitere Vorteile.

Ein Tausch ist sinnvoll, wenn der bestehende Schließzylinder keine Not- und Gefahrenfuktion bietet. Zudem ist in seltenen Fällen die Montage eines Nuki Smart Locks auf der Innenseite schwierig, weil der Zylinder nicht vorsteht und nur wenig Fläche zum Ankleben der Montageplatte verfügbar ist. In beiden Szenarien hilft der Universal Cylinder. Er lässt sich so aufbauen, dass auf der Innenseite genug Platz ist, um die Montageplatte direkt am Zylinder zu fixieren. Das bei normalen Schließzylindern nötige und oft etwas fummelige Ausmessen der Tür entfällt. Der Zylindertausch ist zudem unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt. Der Universal Cylinder wurde mit den Sicherheitsprofis von „M&C – more than secure“ entwickelt und genügt höchsten Sicherheitsanforderungen. In dieser höchsten Klasse der europäischen Sicherheitszertifizierung SKG verfügen Schließzylinder über Bohr-, Schlag- und Kernziehschutz. Insbesondere ältere Schlösser ohne Not- und Gefahrenfunktion sind in der Regel weniger sicher.

Beim Wort Zylindertausch kommt in der Regel der Einwand „ich wohne zur Miete“. Den Vermieter muss man hier übrigens gar nicht um Erlaubnis bitten. Bei einem Umzug wird lediglich der ursprüngliche Zylinder wieder in die Tür gebaut und der Nuki Universal Cylinder zieht mit um. Hier zahlt sich die modulare Bauweise aus, lässt sich der Zylinder doch einfach auf die Tür in der neuen Wohnung anpassen. Schlüssel, die für den Fall der Fälle bei vertrauten Personen deponiert wurden, müssen bei einem Umzug nicht getauscht werden.

Auf einen Blick