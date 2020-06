SmartList von Chefkoch wird eingestellt: Neue Kooperation mit Bring! gestartet

Das kommt dann doch sehr überraschend. Die im April 2019 gestartete Einkaufsliste von Chefkoch geht in Kürze wieder vom Netz. Dabei sah alles sehr vielversprechend aus, mit 4,5 Sternen gibt es zudem eine gute Bewertung. Ebenso haben die Entwickler stetig neue Funktionen mit tollen Updates veröffentlicht.

Doch damit ist in Kürze Schluss. Chefkoch ist mit der Schweizer Einkaufsliste Bring! eine Kooperation eingegangen. Alle Zutaten aus der SmartList, von Chefkoch.de und der Chefkoch-App können fortan in der Bring!-App verwaltet werden – aktuelle Daten lassen sich einfach übertragen. Ob Funktionen aus der SmartList-App in Bring! integriert werden, hat man bisher nicht verlauten lassen, ebenso fehlt der genaue Abschaltzeitpunkt.