Einkaufsliste Bring testet Premium-Abo an ausgewählten Nutzern

Wie kann man mit einer Einkaufslisten-App Geld verdienen? Diese Frage haben sich die Macher der App Bring (App Store-Link) in den vergangenen Jahren schon mehrfach gestellt. Nun wagt man einen Versuch, von dem ich persönlich nicht glaube, dass er für große Freudensprünge bei den Nutzern sorgen wird: Man testet ein Premium-Abo.

So gibt es, allerdings nur bei wenigen ausgewählten Nutzern, die Möglichkeit in den Einstellungen von Bring eine Premium-Version zu aktiveren. Diese muss per In-App-Kauf bezahlt werden und kostet entweder 1,99 Euro für einen Monat oder 6,99 Euro für ein Jahr.

Auf unsere Anfrage meldete sich das Entwickler-Team aus der Schweiz mit dieser Antwort zurück:

Gegen eine monatliche oder jährliche Abonnementgebühr erhalten die Benutzer erweiterte Möglichkeiten zur Personalisierung durch die sie selber festlegen können, welche gesponserten Inhalte und Rezepte sie angezeigt bekommen. Für alle anderen Benutzer ändert sich nichts. Sie können Bring weiterhin mit dem gewohnten Funktionsumfang kostenlos verwenden. Sollte das Angebot bei unseren Test Nutzern Anklang finden, werden wir die Premium Option zu gegebener Zeit allen Benutzern anbieten.

Nun bin ich gespannt auf eure Meinung. Nutzt ihr Bring aktiv auf euren Geräten? Wärt ihr bereit, eine monatliche oder jährliche Gebühr für die Einkaufslisten-App eurer Wahl zu bezahlen?