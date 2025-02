Soundcore Rave 3: Neuer Karaoke-Lautsprecher mit 12 Stundenspielzeit und Lichtshow jetzt erhältlich

Der Soundcore Rave 3, der erstmals auf der IFA 2024 vorgestellt wurde, ist ab sofort bei Amazon für 299,99 Euro erhältlich. Der große Karaoke-Lautsprecher bietet eine Reihe innovativer Funktionen, darunter Künstliche Intelligenz zur Entfernung von Gesangsspuren, einen Stimmverstärker, einen Nachhall-Effekt und eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden.

Mit 160 Watt Leistung, einem 6,5-Zoll-Tieftöner und drei 2,5-Zoll-Breitbandlautsprechern kann der Soundcore Rave 3 laut Hersteller-Angaben einen Raum von bis zu 1.076 Quadratmetern beschallen – perfekt für die nächste Hausparty mit Freunden.

Dank der KI-gestützten Gesangstrennung lassen sich Stimmen aus Songs entfernen, sodass ihr eure Lieblingslieder problemlos mitsingen könnt. Für Karaoke-Duelle stehen zwei kabellose Mikrofone bereit. Zusätzlich lassen sich verschiedene Stimmeffekte anwenden, darunter ein Stimmverstärker und ein Hall-Effekt. Das haben wir auf einem kleinen Event schon ausprobieren können – und es hat wunderbar funktioniert.

Lichteffekte sorgen für passende Atmosphäre

Auch die passende Lichtstimmung ist integriert: Die HexaGlow-Lichtshow passt sich automatisch dem Rhythmus der Musik an und sorgt für die richtige Party-Atmosphäre. Falls ihr nicht nur singen, sondern auch Gitarre spielen wollt, bietet der Lautsprecher einen entsprechenden Anschluss.

Die wichtigsten Einstellungen lassen sich direkt über das integrierte Bedienfeld steuern, während erweiterte Funktionen in der Soundcore-App zur Verfügung stehen. Das kennt man so bereits von anderen Produkten des Herstellers und diese Lösung hat sich in der Vergangenheit bewährt.

Wenn ihr auf der nächsten Party einen Karaoke-Contest veranstalten wollt, ist der Soundcore Rave 3 möglicherweise die perfekte Wahl. Einen ersten Praxis-Test werden wir sicherlich in den kommenden Wochen für euch durchführen und uns dann noch einmal mit eigenen Eindrücken bei euch melden.

