Soundcore Rave 3S: Neue Partybox mit KI-Karaoke gestartet

Mit dem Soundcore P41i Powerbank-Kopfhörer und dem Soundcore Boom 3i Outdoor-Speaker haben wir euch bereits zwei aktuelle Neuerscheinungen von Ankers Audio-Marke vorgestellt, nun folgt der dritte Streich für den Sommer. Die neue Partybox Soundcore Rave 3S ist ab sofort verfügbar.

Der neue XXL-Lautsprecher ist bereits bei Amazon verfügbar und wird für 349,99 Euro (Amazon-Link) verkauft. Zum Start liefert Anker bereits ein erstes Angebot, auf der Produktseite kann ein Coupon im Wert von 50 Euro aktiviert werden. Es wird aber noch besser: Ihr könnt die Außen-Lichterkette E10 im Wert von 129,99 Euro (Amazon-Link) mit in den Warenkorb legen und bekommt sie geschenkt. So verwandelt ihr eure Terrasse oder euren Garten mit Sicherheit zu einer coolen Party-Location.

Aber zurück zum wuchtigen Lautsprecher, der mehr als einen halben Meter groß ist und mehr als 10 Kilogramm wiegt. Für den Sound sorgen ein 6,5-Zoll-Subwoofer und drei 2,5-Zoll-Fullrange-Treiber. Die Akkulaufzeit beträgt dabei bis zu 12 Stunden, wobei die Aufladung ganz einfach per USB-C erfolgt und der Lautsprecher auch als Powerbank dienen kann. Dank IPX4 ist auch Spritzwasser kein Problem. Und falls es etwas mehr sein darf? Bis zu 100 Lautsprecher lassen sich einfach miteinander koppeln.

Soundcore Rave 3S entfernt den Gesang aus allen Liedern

Eines der besonderen Highlights der Soundcore Rave 3S ist die Karaoke-Funktion. Sie kann mit einer Genauigkeit von 95 Prozent den Gesang aus Lieder in Echtzeit entfernen. Dank der zwei mitgelieferten, kabellosen Mikrofone, die einfach am Lautsprecher befestigt werden, könnt ihr dann selbst zum Sänger oder zur Sängerin werden.

Abgerundet wird das Paket durch die LED-Lichtshow an der Front des Lautsprechers. Wahlweise in acht Presets oder selbst nach eigenen Farbwünschen programmiert via Soundcore App.

Wir haben bereits ein Testmuster des Soundcore Rave 3S von Anker erhalten. Der massive Sound und die Karaoke-Funktion sind wirklich klasse. Weitere Eindrücke werden wir euch Anfang Juli liefern, bleibt also auf jeden Fall am Ball.