Spotify: Android-User können alternative Zahlungsmethoden verwenden

Google hat heute im Rahmen eines Blogbeitrags im Entwicklungsbereich angekündigt, dass der beliebte Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) Nutzer und Nutzerinnen direkt in der Android-App abrechnen kann, ohne den Umweg über das Google Play-Zahlungssystem gehen zu müssen.

Laut Google sei Spotify der erste Partner im sogenannten „User Choice Billing“, einer Funktion, die es Android-Usern erlaubt, ihre bevorzugte Zahlungsmethode für digitale Einkäufe selbst auszuwählen. Grundsätzlich ist User Choice Billing eine alternative Zahlungsmethode zu In-App-Käufen, für die Spotify die Zahlungen der Kunden und Kundinnen direkt abwickelt. Google wird Spotify auch vier Prozent weniger Gebühren dafür berechnen. Im Normalfall berechnet Google zwischen 15 und 30 Prozent der In-App-Einnahmen als Provision und bewegt sich damit im Bereich von Apple.

In einem eigenen Blogbeitrag spricht Spotify davon, dass Google einen „mutigen Schritt unternommen hat, um die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern“ und dass „faire und offene Plattformen“ zu „reibungslosen Kundenerlebnissen“ führen. Weiter heißt es dort:

„Spotify setzt sich seit Jahren öffentlich für faire Plattformen und erweiterte Zahlungsoptionen ein. Wir glauben, dass faire und offene Plattformen bessere, reibungslose Kundenerlebnisse ermöglichen, die auch Entwicklern die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, innovativ zu sein und zu gedeihen.“

Spotify will die User Choice Billing-Funktion in einer Testversion noch in dieser Woche in verschiedenen Ländern an den Start bringen. Google erklärt im Blogbeitrag auch, dass man eine weitere Partnerschaft mit der Dating-App Bumble eingegangen sei, das das Feature in den kommenden Monaten integrieren will. User Choice Billing wird in 35 Ländern weltweit an den Start gehen, darunter in den USA, Australien, Indien, Japan und im europäischen Wirtschaftsbereich. Dem Pilotprogramm können sich andere Entwickler und Entwicklerinnen weiter anschließen.

Mit User Choice Billing hat Google für die Android-Plattform eine Unterscheidung des Play Stores von Apples App Store vorgenommen: Apple lässt gegenwärtig noch immer keine Apps mit alternativen Zahlungsmethoden zu. Nur in zwei Ländern weltweit gibt es aufgrund gesetzlicher Vorgaben Ausnahmen, in den Niederlanden und in Südkorea. In den beiden Fällen zwangen Regulierungsbehörden Apple dazu, in einigen Apps die Nutzung von alternativen Zahlungsdiensten zuzulassen.