Spotify: Zwei neue exklusive Podcasts gehen an den Start

Eigentlich ist Spotify (App Store-Link) ja als einer der größten Musikstreaming-Anbieter weltweit bekannt. Seit einiger Zeit gibt es aber auch jede Menge Podcasts aus verschiedensten Kategorien im Angebot des Audio-Dienstes, darunter auch einige exklusive Inhalte. Wer auf der Suche nach frischem Podcast-Material ist, das exklusiv bei Spotify zu finden ist, bekommt nun gleich zwei neue Formate geboten. Wir stellen die Neuheiten vor.

The Real Bierkönig – Mord auf Mallorca (Spotify-Link)

Der neue Podcast aus dem Bereich „Spotify Original“ richtet sich vor allem an True Crime-Fans oder solche, die es noch werden wollen, und ist seit dem 7. April dieses Jahres exklusiv bei Spotify verfügbar. Darum geht es:

Der deutsche Gastronom Manfred Meisel machte in den frühen 90er Jahren aus dem „Bierkönig“ ein Markenzeichen an der Playa de Palma auf Mallorca. Die einstige Bar wurde schnell zur beliebten Pilgerstätte für Partybegeisterte. Manfred Meisel verhalf die Location vor allem auch zu jeder Menge Geld. Ob ihm das zum Verhängnis wurde? Einige Jahre später wurden er, sein Sohn und eine Mitarbeiterin ermordet aufgefunden.

Der neue Spotify Original Podcast „The Real Bierkönig – Mord auf Mallorca“ beleuchtet den bis heute ungeklärten Mordfall. Die Journalisten und Hosts Marcus Engert und Phil Jahner begeben sich in sechs Episoden auf Spurensuche. Sie ordnen bisherige Erkenntnisse ein, sprechen mit Zeitzeugen und -zeuginnen und versuchen, Licht in das Dunkel um den Tod des einstigen Bierkönig-Besitzers zu bringen.

Batman unter Toten (Spotify-Link)

Fans von Fantasy-Geschichten, Batman und Comics werden mit „Batman unter Toten“ ab dem 3. Mai 2022 bei Spotify glücklich. Auch bei diesem neuen Format handelt es sich um ein Spotify Original, das in Zusammenarbeit von Warner Bros, DC und Spotify entstand und exklusiv beim schwedischen Musikstreaming-Dienst erscheinen wird.

Vor über 80 Jahren begann die Legende von Bruce Wayne alias Batman. Aus der Comic-Figur wurde schnell ein Serien- und später ein Filmheld, der weltweit Fans begeistert. Nun erzählt Spotify die Geschichte des dunklen Ritters als Podcast weiter. Am 3. Mai starten Warner Bros., DC und Spotify weltweit die Audio-Serie „Batman Unburied“. Der Podcast wird zeitgleich mit lokalen Adaptionen in neun Märkten verfügbar sein und ist damit der bisher größte globale Launch eines Spotify Podcasts. In Deutschland wird das Format unter dem Titel „Batman unter Toten“ starten.

Die Hörer und Hörerinnen erwartet eine Reise in die Gedankenwelt von Bruce Wayne. In der Audio-Serie untersucht Wayne als forensischer Pathologe die Opfer des grausamen Serienmörders „The Harvester“. Er steht vor der Aufgabe, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen und zugleich als Batman die Bevölkerung von Gotham zu retten. Regie führte Autor und Podcast-Host Nilz Bokelberg, der unter anderem die deutschsprachige Adaption des Spotify Original Podcasts „SUSI“ produziert hat. Die Hauptrollen sind besetzt mit: Murathan Muslu (Batman), Justus von Dohnányi (Dr. Hunter), Lorna Ishema (Barbara Gordon), Tim Oliver Schultz (The Riddler), Maryam Zaree (Kell), Alexander Scheer (The Harvester), Nilam Farooq (Renee Montoya), Christoph Maria Herbst (Alfred), Lavinia Wilson (Vicki Vale) und Frederick Lau (Arnold Flass).

Darüber hinaus gibt es im Podcast-Bereich von Spotify weitere Neuigkeiten zu vermelden: Die beiden Kaulitz-Brüder und ihr „Spotify Original“-Format „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ bekommen in ihrer aktuellen Episode Besuch von Jan Böhmermann und Olli Schulz, den Hosts von „Fest & Flauschig“. Zudem wird der Podcast „BBQ – der Black Brown Queere Podcast“ mit Zuher Jazmati und Dominik Dijaleu ab sofort zu einem Spotify-exklusiven Format.