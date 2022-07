Steve Jobs erhält „Medal of Freedom“: Tim Cook ehrt früheren Apple-CEO

Die sogenannte „Presidential Medal of Freedom“ wird alljährlich vom US-Präsidenten an wichtige Persönlichkeiten verliehen. Sie gilt als die höchste zivile Ehre der USA, die laut Presse-Statement der aktuellen Regierung von Joe Biden „an Personen verliehen [wird], die einen beispielhaften Beitrag zum Wohlstand, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen bedeutenden gesellschaftlichen, öffentlichen oder privaten Bestrebungen geleistet haben“. Sie ist in etwa vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz in Deutschland.

Zu den in diesem Jahr ausgezeichneten 16 Personen gehört auch der frühere Apple-CEO Steve Jobs, dem die Presidential Medal of Freedom posthum verliehen wurde. Zur Begründung heißt es im Statement von US-Präsident Biden:

Auch Apples aktueller CEO, Tim Cook, nahm dieses Ereignis zum Anlass, um Steve Jobs noch einmal zu ehren. Er twitterte eine entsprechende Danksagung am Dienstag über seinen persönlichen Account.

Today, Steve was awarded the Medal of Freedom, America’s highest civilian honor. He was a visionary who challenged us to see the world not for what it is, but for what it could be. We cherish his memory and we’ll continue building on his legacy. pic.twitter.com/G6cbBdGzvY

