Studie zum Mobilfunk: So teuer ist Deutschland im internationalen Vergleich

Wer in Deutschland mit dem eigenen Smartphone surft und telefoniert, fühlt sich im Vergleich zu anderen Ländern preistechnisch oft betrogen. In vielen EU-Ländern sind Flatrates und Datentarife bereits zum Bruchteil der Preise, die in Deutschland für eine nahezu identische Leistung veranschlagt werden, erhältlich. So meint man zumindest, wenn man einen Blick auf Tarife der Nachbarn wirft. Doch stimmt das wirklich?

Eine aktuelle Studie, die von den US-Marktforschern von Tarifica im Auftrag des IT-Branchenverbands Bitkom durchgeführt wurde, hat einen länderübergreifenden Vergleich von Mobilfunktarifen gewagt. Insgesamt sind die Daten von zwölf Ländern in die Studie eingeflossen: Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, die Niederlande, Polen, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA und Großbritannien. Die Auswertung orientierte sich dabei an sechs verschiedenen Nutzerarten: Gelegenheitssurfer, Normalnutzer, Social Networker, Smartphone-Gamer, Experten und Heavy User.

Das Team von Tarifica fand beim internationalen Vergleich heraus, dass sich die deutschen Tarife durchaus im Mittelfeld bewegten, und das unabhängig von den oben genannten sechs Nutzerprofilen. „Anbieter aus Deutschland sind für alle Profile wettbewerbsfähig“, heißt es im PDF der veröffentlichten Studie. „Mobilfunkpreise in Deutschland liegen in allen Nutzerprofilen im Mittelfeld und sind fair gestaltet.“ Im direkten Vergleich seien deutsche Mobilfunkpreise durchgängig günstiger als solche in den Industrienationen USA und Japan.

Zero Rating: Alleinstellungsmerkmal für Deutschland

Die günstigsten Tarife gibt es in Italien und Polen: Sie bieten laut Studie für alle oben genannten Nutzergruppen die besten Leistung fürs Geld. Generell waren die Preise für Mobilfunktarife in der Schweiz, in den USA und in Japan im Vergleich am teuersten. Grund zur Freude haben in Deutschland vor allem Gelegenheits- und Normalnutzer, die bis zu 1 GB bzw. 3 GB Datenvolumen in Anspruch nehmen und keine Telefonflat bzw. mindestens 150 Freiminuten pro Monat benötigen. Sie bekommen im Ländervergleich im Durchschnitt die zweitniedrigsten Kosten geboten, was vor allem mit einem großen Wettbewerb von Sub-Providern ohne eigenes Netz begründet wird.

Eine Besonderheit im deutschen Tarifdschungel ist das sogenannte Zero Rating: Hierbei handelt es sich um meist höherpreisige Tarife, in denen bestimmte Services oder Dienste kostenlos inbegriffen sind. Ein Beispiel dafür wäre die Telekom mit ihrem StreamOn-Angebot. Ähnliche Angebote sind sonst kaum im internationalen Ausland zu finden.