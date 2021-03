Tado und Eve im Angebot: Welches HomeKit-Thermostat hat die Nase vorn?

Erst gestern haben wir ja über Tado und eine Rabatt-Aktion auf Proshop.de berichtet, nun werden die Preise noch einmal von Amazon unterboten – und das deutlich. Grund genug, noch einmal ein paar Worte rund um das System zu verlieren. Denn insbesondere rund um die Zusatz-Kosten in der Tado-App gab es bei euch ja Irritationen.

Und ich bin da ganz ehrlich: Natürlich würde es mir auch besser gefallen, wenn es in der Tado-App keine bezahlten Extras geben würde. Andererseits haben wir Apple-Nutzer es ja ziemlich gut: Wir können Automationen problemlos über HomeKit erstellen und haben damit den gleichen Funktionsumfang wie etwa mit den Thermostaten von Eve. Mit dem Unterschied, dass bei Eve überhaupt keine Steuerung per Android möglich ist.

Die Tado Bridge bringt durchaus Vorteile mit sich

Und auch das Thema mit der Bridge sehe ich persönlich etwas differenzierter. Natürlich kann ein Eve Thermo ohne Bridge betrieben werden, ohne HomeKit-Steuerzentrale wie iPad oder Apple TV bekommt man aber auch nicht alle Funktionen. Und um nach dem angekündigten Firmware-Update Thread und die erhöhte Reichweite zu nutzen, benötigt man ebenfalls zusätzliche Hardware. Bei Tado gibt es diese Bluetooth-Probleme aufgrund der Bridge nicht.

Ob nun das eine oder andere System besser ist, dass kann ich gar nicht beurteilen. Tado fokussiert sich ausschließlich auf das Thema Heizen (und Kühlen) und bietet auch einige Produkte an, die es so von Eve nicht gibt – andersherum ist das natürlich ähnlich. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile und am Ende macht es für die meisten Nutzer vermutlich trotzdem keinen großen Unterschied, wofür sie sich entscheiden.

Was den reinen Hardware-Preis angeht, hat Tado bei der aktuellen Amazon-Aktion allerdings die Nase vorne. Beim Starter-Set mit Bridge und fünf Thermostaten für 199,90 Euro beträgt der Stückpreis 40 Euro. Genau wie beim Erweiterungsset mit vier Thermostaten für 159,90 Euro. Einige weitere Highlights seht ihr in der folgenden Liste, alle reduzierten Tado-Produkte findet ihr in den Oster-Angeboten von Amazon.

6 Bewertungen tado° Smartes Heizkörper-Thermostat - Quattro... Produkt 1: Zusatzprodukt für tado° Starter Kits: Erweiteren Sie Ihr Setup mit zusätzlichen Smarten Heizkörper-Thermostaten zur individuellen Steuerung mehrerer Heizkörper oder Räume

Produkt 1: Durch Einzelraumsteuerung maximieren Sie Ihren Komfort und Energieersparnis. Steueren Sie alle Zonen und Einstellungen in einer App

