Tedee Go: Smartes Türschloss ab sofort für 199 Euro erhältlich

Das Tedee Smart Lock ist hier an der Bürotür schon mehr als zwei Jahre im Einsatz – und wir sind damit sehr zufrieden. Das kleine Smart Lock hatte im Vergleich zur Konkurrenz aber ein Problem: Der Zylinder musste angepasst beziehungsweise komplett ausgetauscht werden, da von innen kein Schlüssel mehr steckt, sondern ein Aufsatz, der das Schloss dreht.

Mit dem neuen Tedee Go (Amazon-Link) wird alles einfacher, denn diese Version ist eine einfache Aufsteckvariante. Der Schlüssel bleibt von innen im Schloss stecken und das Tedee Go wird auf den Schlüssel gesteckt. Das Schloss dreht von innen den Schlüssel und öffnet so die Tür. Wichtig: Euer Zylinder sollte von beiden Seiten gleichzeitig schließbar sein, damit ihr im Notfall die Tür von außen mit dem Schlüssel bedienen könnt, während der Schlüssel von innen steckt.

Der Hersteller bietet mit dem kostengünstigeren GO-Modell so auch Smart-Home- Interessierten ohne Vorwissen einen einfachen Einstieg in die smarte Zutrittsverwaltung. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und das smarte Türschloss wird durch drei CR123A/R-Batterien mit Strom versorgt. Durchschnittlich sechs Monate beträgt die Batterielaufzeit, wenn das Schloss bis zu acht Mal am Tag benutzt wird. Neben diesen Unterschieden behält das neue Schloss den schönen Tedee-Look bei und ist trotz neuer Montageart kaum größer als das Pro-Modell. Tedee Go gewährleistet dabei den gleichen hohen Sicherheitsstandard wie das Tedee Pro, was das unabhängige Institut für IT-Sicherheit AV-Test bestätigt und die Sicherheit des Tedee- Systems zertifiziert.

Unser Langzeitfazit zum Tedee Smart Lock

Alle Fakten im Überblick

Neues Modell in der Reihe der smarten Bluetooth-Türschlösser Tedee GO

Einfache Installation: Motorschloss kann auf einem vorhanden Zylinder und Schlüssel montiert werden

Benötigt keine zusätzliche Installations-Hardware (Adapter oder spezielle Zylinder)

Kraftvoller Motor mit 1,6 Newtonmetern, der für Mehrfachverriegelung geeignet ist

Sichere Zutrittsverwaltung durch Vergabe von dauerhaften, wiederkehrenden und zeitbegrenzten Berechtigungen

Implementierung des Matter-Standards folgt durch Firmware-Upgrade in Kürze

Steuerung über die kostenlose Tedee-App (iOS ab 14.0 und Android ab 8.0)

Weitere praktische Funktionen über die App: Auto-Unlock, Aktivitätenprotokoll, automatisches Verriegeln

Stromversorgung durch drei CR123A/R-Batterien mit durchschnittlich sechs Monate Batterielaufzeit bei bis zu achtmaliger Nutzung pro Tag

Tedee GO ist mit der WLAN-Bridge und dem Keypad kompatibel (separat erhältlich)

Tedee-Bridge ermöglicht Fernzugriff und Integration in Smart-Home-Systeme, u.a.: Amazon Alexa, Fibaro, Google Home, Loxone und Integration in eigene Smart-Home- Systeme über Web-API

Höchstmaß an Sicherheit dank 256-Bit-Verschlüsselung und TLS-1.3-Protokoll

Vom unabhängigen Institut für IT-Sicherheit AV-Test als „Sicher“ zertifiziert

Tedee GO ist mit Euro-Profilzylindern kompatibel (für andere Zylindertypen wird ein separat erhältlicher Adapter benötigt)

Im Lieferumfang ist ein kleiner Adapter enthalten, der mit Hilfe der integrierten Klebefläche angebrachten werden muss, wenn der eigene Zylinder weniger als drei Millimeter aus der Blende hervorragt

Gewicht: 213 Gramm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 x 63 Millimeter

Aktuell wird nur die silberne Variante verkauft, später folgt auch eine schwarze Version.