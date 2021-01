Telegram: Neues Feature erlaubt Import von Chatverlauf aus anderen Messengern

Als die neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp vor ein paar Wochen für einen Aufschrei in der Nutzerwelt sorgte, wanderten gehäuft User des zu Facebook gehörenden Kommunikationsmittels zu anderen Messengern ab. Wir in der Redaktion empfehlen die Alternative Telegram nicht unbedingt als Ersatz, sondern eher Signal oder Threema als wirklich sichere und auf Privatsphäre ausgelegte Anwendungen. Einen Vergleich von WhatsApp, Telegram, Signal und Threema findet ihr hier.

Nichtsdestotrotz konnte auch Telegram (App Store-Link) im Januar explodierende Nutzerzahlen verbuchen. In einem Blogbeitrag heißt es dazu, „Über 100 Millionen neue Nutzer sind im Januar Telegram beigetreten, auf der Suche nach mehr Privatsphäre und Freiheit. Aber was ist mit den Nachrichten und Erinnerungen, die in älteren Apps bleiben?“

Für diese Frage hat man bei Telegram ab sofort eine Antwort: Nutzer können ihren Chatverlauf, inklusive Videos und Dokumenten, von anderen Apps wie WhatsApp, Line und KakaoTalk zu Telegram bringen. Dies soll sowohl für private Chats als auch für Gruppen funktionieren. Um dies unter iOS in die Wege zu leiten, hat man bei WhatsApp folgendes zu tun:

Bereich „Kontaktinfo“ bzw. „Gruppeninfo“ bei WhatsApp öffnen „Chat exportieren“ auswählen Telegram im Teilen-Menü auswählen

Telegram wirbt zudem damit, „praktisch keinen Platz [zu verbrauchen], während du jederzeit auf alle deine Nachrichten, Fotos und Videos zugreifen kannst, wenn du sie brauchst“, und merkt an, „ältere Apps zwingen dich dazu, alle Daten auf deinem Gerät zu speichern“. Der Umkehrschluss: Telegram sichert die Daten der Nutzer nicht auf dem Gerät, sondern auf externen Servern.

In der neuesten Version des Messengers ist es zudem möglich, geheime Chats, Gruppen (die man selbst erstellt hat) und den Anrufverlauf auf allen Seiten jederzeit zu löschen. Dazu heißt es von Telegram: „Die Server von Telegram speichern keine Informationen über gelöschte Chats und Anrufprotokolle, sodass die Daten vollständig und für immer verschwinden werden.“ Auch neue Möglichkeiten, gefälschte Kanäle und Gruppen zu melden, sind in der aktuellen Version 7.4 bzw. 7.4.1 integriert worden, ebenso wie ein verbesserter Audioplayer, optimierte Sprachchats, sowie die Option, neue Telegram-User mit einem Sticker zu begrüßen.