Tenda Nova MW3: Mesh-WLAN Set für nur 31,90 Euro im Angebot

Die Mesh-Router von Tenda haben wir uns schon ausführlich angesehen. Getestet haben wir die Version MW6, die mehr Power und eine größere Reichweite hat. Im Angebot sind die kleineren Mesh-Repeater Tenda Nova MW3. Das Set besteht aus zwei Einheiten und kostet aktuell nur 31,90 Euro (Amazon-Link). Das 1er-Pack ist mit 39,17 Euro sogar teurer!

Bei dem Preis und bei der Größe muss man ein paar Abstriche machen. Dennoch gibt es ein Dual-Band Mesh-WLAN, das bis zu 200 Quadratmeter abdecken kann. Für größere Wohnung sollte die Power ausreichen, bei Häusern mit mehreren Etagen würde ich auf eine bessere Version setzen.

Ein Tenda Nova wird am vorhandenen Router angeschlossen, der andere kann in einem anderen Zimmer als Repeater platziert werden – hier wird nur Strom benötigt. Am Router selbst stehen zwei LAN-Anschlüsse zur Verfügung. Die Einrichtung erfolgt schnell und einfach per App, in der ihr auch alle nötigen Einstellungen tätigen könnt. Die zugehörige App lässt sich gut bedienen, all zu viele Optionen hat man hier aber nicht. Mit AC1200 Dual-Band erreicht man bis zu 867 MBit/s über das 5GHz Band und bis zu 300 MBit/s im 2,4 GHz Netz.