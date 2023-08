Valkental Explorer V22: Neuer Allround-Rucksack für Alltag, Sport und Outdoor

Das deutsche Unternehmen Valkental dürfte den meisten Lesern und Leserinnen unseres Blogs sicherlich mittlerweile bekannt sein: In der Vergangenheit haben wir bereits mehrere Exemplare des Taschenherstellers vorgestellt, die sich vor allem an Fahrradbegeisterte gerichtet haben. Ein Beispiel ist die 3-in-1-Radtasche ValkPro, die sowohl als Rad- und Schultertasche, als auch als Rucksack verwendet werden kann.

Auch für Personen, die keine multifunktionalen Rucksack mit Fahrradhalterung benötigen, hat Valkental nun eine Tasche im Angebot, und zwar einen klassischen und vielseitig einsetzbaren Rucksack. Der Valkental Explorer V22 ist in insgesamt vier Farben – Schwarz, Rot, Mintblau und Samtgrün – verfügbar und kostet je nach Farbvariante zwischen 99,99 und 109,99 Euro (Amazon-Link). Bei Amazon gibt es noch bis zum 27. September dieses Jahres zum kostenlosen Versand einen zusätzlichen 5 Prozent-Rabattcoupon, so dass sich die Preise auf 94,99 Euro bzw. 104,49 Euro verringern. Ich konnte den Valkental Explorer V22 in der dezent-klassischen Farbe Schwarz bereits ausprobieren und somit auch meine ersten Eindrücke teilen.

Regenhülle und Sling Bag im Lieferumfang enthalten

Valkental gibt an, dass man sich der großen Konkurrenz an Rucksäcken auf dem Markt bewusst sei und daher einen multifunktionalen Outdoor-Rucksack entwickeln wollte, der viele praktische Features verbinden und auch aus recyceltem Material bestehen sollte. Nach meinen ersten Erfahrungen mit dem Explorer V22 kann ich bereits vorwegnehmen: Dieses Ziel ist Valkental durchaus gelungen.

Der Valkental Explorer V22 verfügt – der Name deutet es bereits an – über ein Volumen von insgesamt 22 Litern, das nicht erweitert werden kann. Hergestellt wird der Rucksack aus recyceltem PET-Material, ist 48 x 30 x 12 cm groß und wiegt im Leerzustand 1.150 Gramm. Besonders erfreulich ist auch der Umstand, dass der Rucksack in einer plastikfreien Verpackung geliefert wird und ohne weitere Zusatzkosten einiges an praktischem Zubehör mitgeliefert wird. So erhält man neben dem Explorer V22 selbst auch eine im Rucksack verstaubare Regenhülle und auch einen Sling Bag, also eine kleine Bauchtasche, die sich entweder diagonal über der Brust oder auch klassisch um die Hüfte legen lässt. Auf diese Weise hat man bei Outdoor-Touren immer Zugriff auf wichtige Kleinigkeiten wie Schlüssel, Taschentücher oder das iPhone.

Jede Menge Fächer und Gurte zum Verstauen

Im hinteren Hauptfach gibt es darüber hinaus auch ein leicht gepolstertes Laptopfach für Geräte bis maximal 15 Zoll Größe, ein vorgelagertes großes Hauptfach, ein kleines Frontfach mit Netz sowie ein größeres Frontfach mit diversen Unterfächern. Ich hatte mit meinem MacBook Air 13″ (2022) keinerlei Probleme, das Gerät im vorgesehenen Fach unterzubringen. Auch mitsamt einer dünnen Hülle oder Sleeve passt ein 13″-MacBook noch immer in das Laptopfach hinein.

Im Außenbereich des Explorer V22 gibt es zwei Reißverschluss-Taschen mit Netzeinsatz und Fixiergurten, in die Trinkflaschen eingelegt werden können. Für mehr Stabilität sorgt ein Brustgurt samt dehnbarem Gummiband, an den zusätzlich eine kleine Alarmpfeife im Kunststoff-Verschluss integriert wurde – ein kleines, aber feines Extra. Ist der Rucksack schwer bepackt, können noch breite Hüftgurte inklusive eines kleinen Staufachs aus dem unteren Rückenbereich herausgezogen und genutzt werden. Im Alltag lassen sich diese dann wieder hinter die Rückenpolsterung hineinschieben. Ein kleines Reißverschluss-Geheimfach am Rücken kann darüber hinaus auch wichtige Utensilien wie Bargeld oder Reisepass aufnehmen, und am Boden wartet noch dass Nassfach für entsprechende Bekleidungsstücke, Handtücher oder ähnliches. Dort findet sich auch die Regenhülle, die einfach über den Rucksack gestülpt werden kann und vor heftigen Schauern schützt. An den Seiten können dank einiger Gurte auch Yogamatten, Wanderstöcke und weiteres festgezurrt werden.

Rucksack eignet sich auch für größere Personen

Wie man sieht, hält der Valkental so einiges an Funktionen und Einsatzzwecken bereit. Ich kann mir vorstellen, dass der Explorer V22 nicht nur bei Trekking- und Wandertouren, sondern auch auf dem Fahrrad, in der Uni oder Schule, sowie als Begleit- oder Handgepäcktasche auf Reisen eine gute Figur machen wird. Ich habe den Rucksack im Alltag für kleinere Einkäufe und auch für einen Ausflug genutzt und war sehr zufrieden mit den verschiedenen Möglichkeiten, sowohl kleine, als auch größere Utensilien unterbringen zu können. Das Volumen von 22 Litern sollte für den Alltag und kleinere Tages-Wandertouren ausreichen, für größere Vorhaben sollte man sich dann aber doch nach einem Exemplar mit mehr Fassungsvermögen umsehen.

Auch hinsichtlich der Verarbeitung und des Tragekomforts gibt es beim Valkental Explorer V22 rein gar nichts zu meckern. Das in meinem Falle schwarze Außenmaterial fühlt sich leicht, weich und flexibel an und lässt sich gut reinigen. Die Schultergurte sind dick gepolstert, zudem sorgt das Rückenpolster mit seinen Rillen für entsprechende Belüftung. Für mich als normal gebaute Frau mit einer Größe von 1,75 m gibt es auch hinsichtlich der Rucksack-Maße und Gurtlänge keinerlei Probleme, so dass ich das Exemplar auch noch bei meinem Freund mit seinen 1,93 m und breiteren Schultern als den meinen ausprobiert habe. Auch er berichtete von einem guten Tragekomfort ohne Ziepen, Drücken oder Scheuern und ausreichend langen Gurten bei seiner Körpergröße.

Mit einem Preis von rund 100 Euro ist der Valkental V22 natürlich kein absolutes Schnäppchen, dafür lässt sich der Rucksack allerdings auch sehr vielseitig einsetzen und verfügt über eine sehr hochwertige Verarbeitung und Ausstattung. Andere Rucksäcke bekannter Hersteller wie Deuter, Vaude, Ortlieb etc. liegen bei dieser Größenordnung auch mindestens im gleichen Preisbereich, bieten aber nicht immer ein solches Gesamtpaket wie das hier vorgestellte von Valkental. Für einige Personen, die viel verstauen wollen oder müssen, dürfte das Modell hier zu klein sein – dann gilt es, sich nach Alternativen umzusehen. Ich persönlich bin sehr begeistert vom Explorer V22 und werde das Exemplar sicher noch häufiger auf dem Rücken tragen. Solltet ihr noch weitere Eindrücke benötigen, könnt ihr euch abschließend das YouTube-Video von Valkental zum Explorer V22 ansehen.