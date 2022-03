The Bard’s Tale – Warlocks of Langefearn: Audio-basiertes RPG für iOS erschienen

Nach der Erstveröffentlichung auf Smart Speakern ist The Bard’s Tale – Warlocks of Largefearn (App Store-Link) auch für iOS und Android über den App Store und Google Play erhältlich. Der Download des Spiels ist etwa 64 MB groß und erfordert zudem iOS bzw. iPadOS 10.0 oder neuer zur Installation. Die Vollversion kann per In-App-Kauf für 4,99 Euro freigeschaltet werden. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht, man sollte aufgrund der zahlreichen gesprochenen Elemente daher auch gute Englischkenntnisse mitbringen.

Anders als bisherige Games aus dem The Bard’s Tale-Universum ist The Bard’s Tale – Warlocks of Largefearn ein RPG, das sich allein mit der Stimme der Spielenden steuern lässt und auf Audio-Eingaben basiert. Das Spiel wird vom Entwicklerteam von Wanderword und inXile Entertainment mit den Worten, „ein freihändiges, sprachgesteuertes halboffenes Welt-Rollenspiel“ beschrieben.

The Bard’s Tale – Warlocks of Langefearn führt Spieler und Spielerinnen von Skara Brae in die kleine, abgelegene Siedlung Largefearn, wo Bürger unter mysteriösen Umständen verschwinden – und es liegt an ihnen, das Geheimnis zu lüften. Ganz im Sinne des Wanderword-Paradigmas „Kopf hoch, Hände frei“ kann das Spiel per Sprache gesteuert werden. Für die verfügbaren Befehle gibt es entsprechende Schaltflächen auf dem Bildschirm, wenn eine stille Eingabe vorzuziehen ist.

Vier Charakterklassen mit jeweils zwei Unterklassen wählbar

Die Spielenden haben die Wahl zwischen vier spielbaren Klassen – Barde, Kämpfer, Schurke und Praktiker, in denen man seinen Charakter mit fortgeschrittenen Unterklassen anpassen kann, die sich durch den Charakterfortschritt freischalten lassen. Außerdem kann man auf dem Weg Begleiter rekrutieren, die einen im Kampf unterstützen und auf der Reise mit Rat zur Seite stehen. Wunderschön gestaltete Grafiken erwecken die Welt von Largefearn mit handgezeichneten Bildern von Charakteren, Orten und Kämpfen zum Leben.

Zudem gibt es ein rundenbasiertes Kampfsystem, das laut Aussage der Macher „strategisches Denken belohnt“. Das Kampfsystem stellt Gamer und Begleiter auf 2×2-Kampffeldern auf, wobei der Feind dem Spieler auf demselben Rasterfeld gegenübersteht. Der Spieler setzt dann 3 Aktionspunkte ein, um seinem Gegner so viel Schaden wie möglich zuzufügen, woraufhin der Feind die Gelegenheit hat, dasselbe zu tun und eine neue Kampfrunde zu beginnen.

Eine kontextbezogene Interaktion erlaubt es, mit nahezu allen Objekten in der Welt von The Bard’s Tale – Warlocks of Langefearn zu interagieren. Dabei werden vier Kern-Ansagen verwendet: „Look at“, „Talk to“, „Use“ und „Pick up“. Mich persönlich konnte das audio-basierte RPG beim ersten Anspielen noch nicht so richtig fesseln, da es eher an ein Hörbuch samt eigener Eingaben erinnert und nur wenig mit dem klassischen Rollenspiel-Gameplay gemeinsam hat. Mir wurde es daher schnell zu langweilig. Falls ihr abschließend noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung benötigt, haben wir euch den offiziellen Trailer bei YouTube eingebunden.