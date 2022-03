PlayStation App: Auch in Deutschland nun Aufnahmen möglich

Bereits seit Oktober 2021 testete Sony in Kanada und Japan die Funktion, PS5-Screenshots und -Videos automatisch in die PlayStation-App (App Store-Link) hochzuladen und sie von dort aus weiter verbreiten zu können. Ende Februar hat der Konzern bei Twitter dann offiziell angekündigt, diese Möglichkeit ab sofort weltweit auszurollen.

Seinerzeit hieß es, dass das Feature wird nach und nach veröffentlicht werden wird: Der Start erfolgte in den USA, „weitere Länder kommen im nächsten Monat“, so die Aussage von Sony bei Twitter. Um die Funktion verwenden zu können, müssen User die neueste Version der PlayStation-App auf ihrem iOS- oder Android-Gerät installiert haben.

„Wenn du diese Funktion aktivierst, beginnt deine PS5-Konsole damit, Spiele-Captures automatisch in die Cloud hochzuladen. Deine Spiele-Captures sind dann 14 Tage lang in der PlayStation App verfügbar, nachdem sie auf Ihrer PS5-Konsole erstellt wurden. Die folgenden Captures werden hochgeladen: Gameplay-Videos unter 3 Minuten Länge, die nicht in 4K vorliegen, und Screenshots, die über das Menü ‚Erstellen‘ oder die Tastenkombination ‚Erstellen‘ aufgenommen wurden. Du kannst die Aufnahmen über die App mit deinen PlayStation Network-Freunden oder -Gruppen teilen, sie auf deinem Gerät speichern oder auf Social-Media-Plattformen posten.“

So äußerte sich Sony in einer englischsprachigen FAQ zum neuen Feature. Nachdem bereits einige Länder auf die Teilen-Funktion für Screenshots und Videos über die iOS-PlayStation-App zugreifen konnten, müssen sich nun auch deutsche User nicht mehr länger gedulden. Mit dem Update der App auf Version 22.3.0 vom 24. März hat das Entwicklerteam von Sony das Feature in die Anwendung integriert. Im Changelog heißt es, „PS5-Aufnahmen: Teile deine Spieleaufnahmen von PS5. Diese Funktion wird zunächst in einigen unterstützten Ländern/Regionen freigegeben, weitere folgen in Kürze.“

Um die neue Funktion zu verwenden, heißt es zunächst, auf der PS5 den automatischen Upload der Aufnahmen zu aktivieren und die Konsole mit der PlayStation-App zu verknüpfen. Im Anschluss stehen die aufgenommenen Bilder und Videos dann 14 Tage lang zur Verfügung und können über die PlayStation-App geteilt werden.