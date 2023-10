Tiny Doc 7.0: Großes Update für den Dokumenten-Scanner

Die iPhone- und iPad-App Tiny Doc (App Store-Link) liegt ab sofort in Version 7.0 zum Download bereit und bringt zahlreiche Neuerungen mit. Der Dokumenten-Scanner legt ein großes Redesign vor und legt den Schwerpunkt auf das Scannen und Verwalten von Dokumenten. Gleichzeitig ist das Design auf iOS 17 abgestimmt und ausfüllbare PDF-Dokumente können direkt in Tiny Doc bearbeiten werden.

Das neue Design wirkt sehr frisch, das Scannen von Dokumenten erfolgt über den großen Plus-Button. Es gibt eine automatische Kantenerkennung, zudem können die Dokumente danach angepasst, gedreht oder mit Farb-, Schwarz/Weiß- und Graustufenfiltern belegt werden. Vor dem Speichern lassen sich eine Unterschrift hinzufügen, Markierungen vornehmen oder Seiten sortieren. Die gescannten Dokumente können in Ordnern gesichert werden, ein Export via Mail, AirDrop und Co. steht ebenfalls zur Verfügung. Durch die Anbindungen an diverse Cloud-Anbieter, zum Beispiel Google Drive, Dropbox, OneDrive, Evernote oder Box, können die Dokumenten auch in der eigenen Cloud verwaltet werden.

Die weiteren Neuerungen in Tiny Doc 7.0

Neues Aktionsmodul : Ein Toolkit für schnelle Operationen, einschließlich ID-Karten-Scan, Unterschrift, OCR & Übersetzung und vieles mehr.

: Ein Toolkit für schnelle Operationen, einschließlich ID-Karten-Scan, Unterschrift, OCR & Übersetzung und vieles mehr. Stapelverarbeitung : Legen Sie standardmäßige Massenaktionen für eine effiziente Dateibehandlung fest.

: Legen Sie standardmäßige Massenaktionen für eine effiziente Dateibehandlung fest. Verbesserte Dateisortierung : Neu eingeführte Sortieroptionen einschließlich aufsteigender/absteigender Reihenfolge und vielem mehr.

: Neu eingeführte Sortieroptionen einschließlich aufsteigender/absteigender Reihenfolge und vielem mehr. Mehr-Knopf : Erweiterte Dateioperationen, wie Zusammenführen, direkt zur Hand.

: Erweiterte Dateioperationen, wie Zusammenführen, direkt zur Hand. Duplizieren & Teilen-Vorschau : Duplizieren Sie Dateien sofort und erhalten Sie eine vollständige Vorschau vor dem Teilen.

: Duplizieren Sie Dateien sofort und erhalten Sie eine vollständige Vorschau vor dem Teilen. Ein-Klick-Bearbeitung : Alle Bearbeitungswerkzeuge auf einer Seite für ein optimiertes Benutzererlebnis.

: Alle Bearbeitungswerkzeuge auf einer Seite für ein optimiertes Benutzererlebnis. Überarbeitete Suche: Intuitive Filter und Anzeigemethoden, um genau das zu finden, wonach Sie suchen.

Tiny Doc kann kostenlos auf iPhone und iPad installiert werden, für den vollen Funktionsumfang wird allerdings ein Abonnement vorausgesetzt. Als Gratis-User stehen aber zahlreiche Funktionen bereit, probiert Tiny Doc einfach mal aus. Langjährige Bestandskunden und Kundinnen können im ersten Jahr das Abo günstiger abschließen, generell kostet der Zugriff auf alle Features 29,99 Euro pro Jahr.

Meine Favoriten: QuickScan und Scanner Pro

Wer kein Geld für eine Scanner-App ausgeben möchte, kann die hauseigene Notiz-App verwenden, empfehlenswert ist auch die kostenlose Applikation QuickScan. Diese ist für das Scannen von Dokumenten optimiert und kann gratis genutzt werden, allerdings gibt es regelmäßige Einblendungen, die auf die Spenden-Möglichkeit innerhalb der App hinweisen.

Ebenfalls sehr stark ist Scanner Pro von Readdle. Da ich die Applikation damals gekauft habe, kann ich die App weiterhin ohne Abo verwenden. Neukunden und Kundinnen bekommen den vollen Funktionsumfang aber nur mit einem aktive Abo, das 21,99 Euro pro Jahr kostet.