Tweetbot 5 bietet jetzt Support für Bluetooth-Trackpads

Wer bei Twitter aktiv ist, kann natürlich die kostenlose Twitter-App nutzen. Besonders beliebt ist aber die 5,49 Euro teure Drittanbieter-Anwendung Tweetbot 5 (App Store-Link). Und mit Version 5.2 liefern die Entwickler nun Unterstützung für Trackpads nach.

Falls ihr Tweetbot 5 auf dem iPad nutzt und zudem ein Trackpad im Einsatz habt, zum Beispiel das Magic Trackpad oder das Magic Keyboard, könnt ihr nun auch über das Touchfeld in Tweetbot besonders gut navigieren. In den iOS-Einstellungen könnt ihr dann auch entsprechende Einstellungen vornehmen und zum Beispiel die Zeigerbewegung justieren. Ist Version 5.2 installiert, könnt ihr Links fortan nicht nur im Safari öffnen, sondern auch in Opera, Edge oder DuckDuckGo. Gleichzeitig wurden zahlreiche Fehler behoben und Verbesserungen vorgenommen.

Tweetbot 5 ist mit 4,8 Sternen bewertet, für iPhone und iPad verfügbar und kostet einmalig 5,49 Euro. Wenn ihr den Entwickler weiterhin unterstützen wollt, könnt ihr per In-App-Kauf eine kleine Spende senden.