Twinkly Cluster: Diese smarte Lichterkette hat noch mehr LEDs pro Meter

Twinkly Cluster CCT

Ob aufregend blinkend, in dynamischen Wellen und auf- und abschwellend - jedes beliebige Muster ist mit der LED-Cluster-Lichterkette Twinkly möglich, deren zahllose LEDs an seitlich abzweigenden Kabeln angebracht sind. Ein eigenes Mini-Wifi und Bluetooth-Fähigkeit erlauben die Bedienung per App oder die smarte Integration zur Steuerung per Sprachbefehl.

189,90 165,21 EUR