Ugreen verkauft neuen USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K und 60 Hertz

Ugreen bietet schon einen Adapter mit Kabel für HDMI mit 4K und 60 Hertz an. Wer es aber noch kompakter möchte, kann sich den neusten Adapter ansehen. Hier gibt es kein Kabel mehr, der Dongle wird direkt in den USB-C-Port am MacBook gesteckt.

Während zahlreiche HDMI-Ports in Hubs nur 30 Hertz unterstützen, gibt es beim Mini-Adapter von Ugreen Support für 4K mit 60 Hertz. Wer zum Beispiel einen Monitor oder Fernseher mit 4K verbindet, bekommt mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz das deutlich bessere Bild.

Der Adapter ist nur 40 x 21 x 8,9 Millimeter groß, allerdings sieht es so aus, als würde der Dongle den zweiten USB-C-Port auf der Seite des MacBooks unbrauchbar machen, da er ein kleines Stück verdeckt wird. Das wäre sehr ärgerlich, müssten wir aber noch einmal nachprüfen.

Nutzen kann man den neuen Dongle mit dem MacBook Pro 2020, iMac, iMac Pro, MacBook Air 2020 sowie mit dem iPad Pro. Geräte von Samsung, Dell, Huawei, Microsoft und Xiaomi werden ebenfalls unterstützt.

Wenn ihr den 5 Prozent Rabattgutschein auf der Produktseite aktiviert, zahlt ihr aktuell nur 17,09 Euro statt 17,99 Euro.

UGREEN USB C zu HDMI Adapter 4K 60Hz USB-C auf... 4K HDMI Adapter: UGREEN USB C zu HDMI Adapter unterstützt die Auflösung von bis zu 4K@60Hz. Er ist eine ideale Lösung, USB C Geräte direkt an einem größeren HDMI fähigen Bildschirm...

Mini Design: Die Größe des USB C HDMI Adapter ist nur 40mm × 21mm × 8,9mm, leicht und ultraschlank. Das Spacegrau Gehäuse ist perfekt geeignet für alle neue Technologieprodukte. Eine perfekte...