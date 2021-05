UK-Sammelklage: Apple verlangt überhöhte Preise für Apps

Apple kommt einfach nicht zur Ruhe: Nachdem man aktuell in einen größeren Gerichtsstreit mit Epic Games um die Provisionen im App Store verwickelt ist und selbiges Thema auch Gegenstand einer Untersuchung der EU-Kommission mit zu erwartenden Sanktionen ist, hebt nun auch Großbritannien die Hand und wirft Apple eine Sammelklage auf den Tisch.

Diese wurde beim britischen Competition Appeal Tribunal eingereicht und wirft Apple vor, durch überhöhte Preise für Käufe im App Store bei fast 20 Millionen Kunden gegen das geltende Wettbewerbsrecht zu verstoßen. Die von Apple erhobene 30-prozentige Provision für App-Verkäufe und die erzwungene Nutzung des eigenen Bezahlsystems durch die App Store-Kunden würde „unrechtmäßig exzessive Gewinne“ generieren, wie die Kollegen von MacRumors berichten. Gefordert wird eine Entschädigung der Kunden für die jahrelange Überteuerung mit Schadensersatzsummen von bis zu 1,5 Milliarden Pfund (ca. 1,74 Milliarden Euro).

Eingereicht wurde die Sammelklage von Dr. Rachael Kent, einer Expertin für digitale Wirtschaft und Dozentin am King’s College in London. Zum Team hinter der Klage gehören auch die Anwaltskanzleien Hausfeld and Co. sowie Vannin Capital. Kent behauptet, dass der App Store wie ein Monopol agiere, weil er die einzige Möglichkeit sei, Apps auf ein iPhone oder iPad zu bekommen.

„Der App Store war eine brillante Option für eine Reihe interessanter und innovativer Dienste, die Millionen von uns nützlich finden, mich eingeschlossen“, sagte sie. „Aber 13 Jahre nach seinem Start ist er für Millionen von Verbrauchern die einzige Option geworden. Apple hütet den Zugang zur Welt der Apps eifersüchtig und verlangt Eintritts- und Nutzungsgebühren, die völlig ungerechtfertigt sind. Das ist das Verhalten eines Monopolisten und inakzeptabel.“

Die Sammelklage muss jedoch vom Gericht genehmigt werden, bevor sie fortgesetzt werden kann. Apple selbst hat sich mittlerweile in einer Stellungnahme zu diesen Anschuldigungen geäußert und bezeichnet diese als „haltlos“.

„Wir glauben, dass diese Klage unbegründet ist und begrüßen die Gelegenheit, mit dem Gericht über unser unerschütterliches Engagement für die Verbraucher und die vielen Vorteile, die der App Store der britischen Innovationswirtschaft gebracht hat, zu diskutieren. Die vom App Store erhobene Provision liegt im Rahmen der von allen anderen digitalen Marktplätzen erhobenen Gebühren. In der Tat sind 84% der Apps im App Store kostenlos und Entwickler zahlen Apple nichts. Und für die große Mehrheit der Entwickler, die Apple eine Provision zahlen, weil sie eine digitale Ware oder Dienstleistung verkaufen, gilt ein Provisionssatz von 15%.“

Ob der Sammelklage überhaupt stattgegeben wird, ist fraglich. Die von Apple im App Store geforderten 30 Prozent Provision ist, wie schon in der Stellungnahme erklärt, auch in Software-Stores der Konkurrenz üblich, beispielsweise von Google oder Microsoft. Zudem zahlen kleinere Entwickler, die weniger als eine Million USD Umsatz im Jahr machen, den reduzierten Anteil von 15 Prozent.