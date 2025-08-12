United Airlines zeigt jetzt Apple TV+ Serien kostenlos an Bord

United Airlines macht das Fliegen jetzt noch unterhaltsamer: Ab sofort gibt es komplette Staffeln ausgewählter Apple-TV+ Hits kostenlos auf allen über 130.000 Sitzbildschirmen und in der United-App. Mit dabei sind preisgekrönte Serien wie „Severance“, „Shrinking“, „Ted Lasso“, „Slow Horses“ und „Silo“. Und das ist erst der Anfang: Im September kommen „The Morning Show“ und „Bad Sisters“ hinzu. Jeden Monat wird das Angebot um neue Serien, Filme und Dokus erweitert – insgesamt über 250 Episoden pro Monat.

Das Ganze ist Teil von Uniteds großem Modernisierungsplan „United Next“. Ziel: Mehr als 300.000 Bildschirme in der gesamten Flotte – mehr als jede andere US-Airline. Neben der Nachrüstung bestehender Flugzeuge werden hunderte neue Jets ausgeliefert, viele davon mit riesigen 27-Zoll-4K-OLED-Displays samt Bluetooth-Unterstützung. Das sind aktuell die größten Sitzbildschirme in den USA.

Apple TV+ kostenlos auf United-Flügen streamen

Die Kooperation mit Apple TV+ passt perfekt in Uniteds Strategie, das Bordunterhaltungserlebnis auf ein neues Level zu heben. Erst im letzten Monat räumte Apple TV+ satte 81 Emmy-Nominierungen ab – mit „Severance“ als meistnominierter Serie des Jahres. Jetzt können Passagiere die komplette erste Staffel mit allen neun Episoden an Bord sehen. Dank der United-App lässt sich unterwegs einfach dort weiterschauen, wo man beim letzten Flug aufgehört hat.

Uniteds Produktchef Mark Muren fasst es so zusammen: