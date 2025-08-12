Soundcore P41i: In-Ears mit ANC und integrierter Powerbank erstmals reduziert erhältlich

Kann man beim Soundcore P41i (Amazon-Link) bereits von einer eierlegenden Wollmilchsau sprechen? Die In-Ear-Kopfhörer der Anker-Tochterfirma sind eine kompakte 3-in-1-Lösung für unterwegs und bieten nicht nur kabellosen Musikgenuss über die beiden Earbuds, sondern verfügen auch über eine integrierte 3.000 mAh-Powerbank im Ladecase sowie eine Möglichkeit, das iPhone im Querformat aufzustellen.

Mit dem integriertem USB-C-Kabel des Soundcore P41i kann man zum Beispiel ein iPhone 16 Pro auf 50 Prozent aufladen – und zwar mit 10 Watt und einer Gesamtleistung von 3.000 mAh. Natürlich nimmt man so den Kopfhörern den Akku weg, jedoch kann man mit einer 10-Minuten-Ladung wieder 5 Stunden Musik hören. Optional bietet das etwas größere Ladecase eine Kapazität von 192 Stunden, wenn man nur die Kopfhörer lädt.

Durch den erweiterten Funktionsumfang resultiert ein größeres Ladecase, das 7,5 Zentimeter lang, 6 Zentimeter breit und 3 Zentimeter dick ist. Im Vergleich: Das Ladecase der AirPods Pro 2 ist nur 6 x 4,5 x 2,1 Zentimeter groß – verzichtet aber auch auf die genannten Extras. Das Gesamtgewicht der Soundcore P41i beläuft sich auf 115,7 Gramm. Darüber hinaus bieten die Soundcore P41i adaptives Noise Cancelling, einen kraftvollen Bass und eine KI-optimierte Geräuschunterdrückung bei Telefonaten.

11-mm-Treiber und BassUp-Funktion für kraftvollen Sound

Das adaptive Noise Cancelling der Soundcore P41i erkennt automatisch, was in der Umgebung abgeht, sei es Großstadtlärm, Bürobetrieb oder das Brummen im Flugzeug. Mit intelligenten Algorithmen blenden sie störende Hintergrundgeräusche aus und sorgen so für ungestörten Musikgenuss. Darüber hinaus sorgen 11-mm-Treiber mit mehrschichtiger Spezialmembran für einen kraftvollen Sound. Zusammen mit der BassUp-Technologie will der Kopfhörer laut Herstelleraussage „einen satten, vibrierenden Bass, der dich mitreißt – egal ob bei Techno, Rock oder deinem Lieblings-Podcast mit dramatischer Untermalung“, bieten.

Für klare Telefonate sorgen darüber hinaus gleich sechs Mikrofone, kombiniert mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung. So versteht dasGegenüber einen auch dann, wenn man mitten im Wind steht oder an einer belebten Straße entlang läuft. Und wie bereits erwähnt ist das Ladecase nicht nur zum Aufladen da – es hat eine kleine Überraschung eingebaut: Eine integrierte Smartphone-Halterung. Dazu klappt man das Ladecase einfach auf, spannt das iPhone ein und genießt dann Videoinhalte im Querformat.

Aktuell könnt ihr euch das Kombi-Produkt bei Amazon mit einem Rabatt von 15 Prozent zum Preis von 67,99 Euro statt bisheriger 79,99 Euro sichern. Ihr habt die Wahl zwischen einer schwarzen und weißen Variante, zudem könnt ihr einen optionalen Lightning-Adapter wählen, um auch ältere iPhones kompatibel zu machen – auch diese Version wird mit 15 Prozent Rabatt für 76,49 statt 89,99 Euro angeboten. Das integrierte Kabel ist aber bei allen Varianten USB-C.