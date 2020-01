Unitied: Kleines entspanntes Puzzle schafft es in Apples Lieblingsspiele

In den Top 10 der Casual Games befindet sich aktuell das kleine minimalistische Puzzle Unitied (App Store-Link), das zum Preis von ebenfalls kleinen 1,09 Euro aus dem App Store geladen werden kann. Derzeit findet sich das Spiel auch in Apples eigener Sammlung „Unsere neuen Lieblingsspiele“ wieder. Der Download für iPhone und iPad ist etwa 71 MB groß und erfordert zudem iOS 9.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung ist bisher noch nicht vorhanden, aber aufgrund des wenig textlastigen Interfaces kann darauf auch verzichtet werden.

„Unitied ist ein minimalistisches und entspannendes Puzzlespiel“, berichtet der niederländische Entwickler Peter Hijma in seiner App Store-Beschreibung. „Die einfache Aufgabe ist es, alle Blöcke zum Ziel zu führen. Bewege dazu alle Blöcke in eine Richtung: nach oben, links, unten oder rechts. Die Blöcke müssen sich gegenseitig helfen, um zum Ziel zu gelangen.“

Insgesamt gibt es in Unitied 40 Level mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Aufgrund des simplen Gameplays braucht es auch kein großartiges einführendes Tutorial, um die Regeln des Spiels zu erklären. Der Spieler wischt einfach mit einem Finger über den Screen und bewegt so die vorhandenen Blöcke zusammen in eine der vier Richtungen.

Zurück-Button zum Wiederholen des Levels wird oft gebraucht

Im Verlauf des Spiels kommen immer neue Schwierigkeiten hinzu, aber gleichzeitig auch kleine Hilfsmittel, die das Erreichen des Ziels ein wenig vereinfachen. Zu letzteren gehören Hilfsblöcke, die in eine bestimmte Richtung verschoben werden und so entscheidend sein können, wenn sie Platz für die Hauptblöcke machen.

Weiß man dann doch einmal gar nicht weiter, kann das jeweilige Level über einen Zurück-Button von neuem gestartet werden. Und das kommt gar nicht so selten vor, denn schnell hat man einen Wisch in die falsche Richtung gemacht und muss so einen neuen Versuch starten. Andere Hilfsmittel in Form von Tipps oder Level-Lösungen gibt es in Unitied nicht, so dass es heißt: Knobeln und Ausprobieren. Begleitet wird man dabei von einem entspannenden Soundtrack und wird zudem nicht von In-App-Käufen, Werbung oder Abonnements abgelenkt. Freunde von minimalistischen, aber herausfordernden Puzzles sollten diesem aktuellen Lieblingsspiel von Apple daher auf jeden Fall einen genaueren Blick schenken.