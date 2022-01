Update der smarten Einkaufsliste „pon“ zeigt, was iOS 15 fehlt

Mit iOS 14 hat Apple Widgets für den Homescreen eingeführt. Was bei Android schon seit Jahren möglich ist, geht nun endlich auch auf iPhone und iPad. So kann man sich zum Beispiel die aktuelle Wettervorhersage anzeigen lassen oder eine Auswahl an besonders tollen Fotos.

Das aktuelle Update der Einkaufslisten-App pon (App Store-Link) zeigt aber sehr eindrucksvoll, dass es mit Apples Widget-Idee noch ein ganz großes Problem gibt: Innerhalb eines Widgets können keine Interaktionen ausgeführt werden.

Was würdet ihr von einem Widget einer Einkaufslisten-App erwarten? Eine Übersicht der zur Liste hinzugefügten Punkte direkt auf dem Homescreen, die sich natürlich auch noch abhaken lassen, ohne die App öffnen zu müssen. Doch genau das funktioniert eben nicht.

Auch mit iOS 15 können Widgets nur Inhalte darstellen, die von der jeweiligen App geliefert werden. Als einzige Aktion erlaubt Apple „quasi“ eine Verlinkung in die App, nicht aber eine Interaktion auf dem Homescreen.

Und so zeigt Pon auf dem Homescreen, wie viele Produkte in der zuletzt verwendeten Einkaufsliste noch nicht abgehakt sind. Und listet eben nicht die einzelnen Punkte auf, damit man sie direkt abhaken kann.

Diese Limitierung ist unglaublich schade und betrifft nicht nur Listen-Apps, sondern verhindert auch viele andere praktische Funktionen. Die Steuerung von Smart Home Geräten wäre beispielsweise viel schneller und einfacher, wenn man darauf auf Widgets zurückgreifen könnte. Aber wer weiß, vielleicht tut sich ja dieses Jahr mit iOS 16 etwas.