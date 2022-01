Microsoft Office: iPad-Variante jetzt im Fluent Design

Das Jahr hat gerade erst begonnen, und das Entwicklerteam von Microsoft war bereits fleißig. Die bekannte Office-Suite von Microsoft wurde aktualisiert. Das betrifft sowohl die einzelnen Apps Microsoft Word (App Store-Link) und Microsoft Excel (App Store-Link), als auch die zusammengefasste Office 365-Suite (App Store-Link), über die sich alle Tools erreichen lassen.

Mit dem nun erfolgten Update auf die gemeinsame Version 2.57 hat Microsoft eine neue Design-Option eingeführt, die nach der Aktualisierung der App(s) zunächst standardmäßig aktiviert ist. Sie kann natürlich auch vom Benutzer oder Benutzerin deaktiviert werden, sofern man mit dem alten Design besser zurecht kommt. Dies ist über einen Schieberegler über das Auswahlmenü mit den drei Punkten möglich.

Im Changelog zu v2.57 wird lediglich von „Fehlerkorrekturen“ gesprochen, allerdings ist das neue Design, das sich an Microsofts Fluent Design System orientiert, mit diesem Update eingepflegt worden. Es setzt auf ein farblich unauffälligeres Interface, bei dem die klassischen Farben der jeweiligen App, beispielsweise Blau bei Word, entfernt wurden. Stattdessen gibt es in der Menüleiste zusätzliche Befehle, darunter die Möglichkeit, im Dokument vor- oder zurück zu springen.

Microsoft bittet User um Design-Feedback

Letztendlich ist es wohl wie immer eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob einem das alte oder neue Layout besser gefällt. Auch Microsoft überfordert die Nutzer und Nutzerinnen nicht, sondern bietet das Design wahlweise zum Ausprobieren an. User werden zudem angehalten, ihre Meinung zum neuen Erscheinungsbild mitzuteilen. „Schauen Sie sich das neue Design des Farbbandes und der Befehle an und lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten“, so das Entwicklerteam.

Microsoft Office kann weiterhin über die oben verlinkten Einzel-Apps oder als komplette Suite aus dem App Store geladen und komplett in deutscher Sprache genutzt werden. Um alle Funktionen nutzen zu können, ist ein Microsoft 365-Abonnement erforderlich, das mit mindestens 6,99 Euro/Monat als Einzelperson zu Buche schlägt. Darin inbegriffen ist dann unter anderem auch 1 TB Cloudspeicher, ein Sync über alle Geräte und Plattformen sowie verbesserte Sicherheitsoptionen.